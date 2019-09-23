超台喜劇！「江湖無難事」邱澤全裸演出　影帝龍劭華超ㄎ一ㄤ

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣電影《江湖無難事》十分熱血又無厘頭，由邱澤、黃迪揚、龍紹華、姚以緹領銜主演及陳漢典特別演出，由新銳導演高炳權執導，今（23）日記者會上大聊拍片趣事，更同時公開李英宏操刀的電影主題曲《無經驗可》，獨特台味十足吸睛。

電影公司發布新聞稿表示， 《江湖無難事》劇情敘述兩個魯蛇的台客兄弟，為了一圓多年導演夢想，竟然拍到驚動台灣、日本黑道，甚至女主角都往生，還是要繼續拍下去！電影充滿熱血、加無厘頭的拍片血汗史，導演、監製與演員們在記者會上大膽自揭電影拍攝最瘋狂的故事。



高炳權表示，劇本早在2013年就完成了，靈感是在研究所時期一次騎車時突然產生的，電影拍攝完成後《一屍到底》才上映，只是活屍話題的巧合。

此外，這次邱澤也帶來突破性的演出，除了台語做了一些準備，還有一改以往形象大扮台客，甚至還有一幕幾乎全裸的演出。邱澤提及，他在電影中會有許多突破「恥」度的演出，更會徹底改頭換面，讓粉絲認不出來。

影帝龍劭華透露，這是他從影以來演過最ㄎ一ㄤ的老大，第一次和姚以緹合作，覺得她天生有諧星的天份。

姚以緹則說，自己過去從未嘗試過喜劇，沒想到在《江湖無難事》中尺度大開，還一人扮演多個角色，開發了自己喜劇演員的潛力。

操刀電影主題曲的歌手李英宏也特別到記者會現場為大家加油打氣，他很感謝導演幫他圓夢在ＭＶ中演出酒店少爺。

《江湖無難事》預計10月9日上映，更多電影資訊，請上官方臉書粉絲團查詢。



電影「江湖無難事」（圖/華映娛樂）