總統府公布蔡總統論文原稿　授權國圖開放閱覽

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統府公布總統蔡英文36年前，透過打字機繕打好的400多頁論文原稿，總統府說，完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，在國內就可以看得到；府方同時提出6點釋疑闢謠，回應外界。

中央社報導，對於蔡總統倫敦政經學院（LSE）博士學位與畢業論文議題爭議，總統府發言人黃重諺、張惇涵、律師團代表黃帝穎等人下午在總統府召開記者會。現場公布蔡總統論文原稿，總統府工作人員戴著白手套，小心翼翼地從盒中取出泛黃的文件。

黃重諺說，蔡總統36年前的論文是一張一張靠著打字機打出來的，為昭公信，並鼓勵國際貿易法學研究，完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，府方已與國圖聯繫，希望在最短時間內讓大家可以看到。

總統府在記者會上出示多項資料，包括，1984年3月14日，倫敦大學寄發的正式博士學位證書，有時任校長奎爾克（Randolph Quirk）簽名；黃重諺說，在政大、教育部、倫敦大學學生紀錄中，仍保留1984年的檔案。

總統府也出示蔡總統求學歷程資料；博士論文口試通過證明；1984年應聘政大教職過程；2010年參與新北市長選舉時，申請補發證書，以及駐外代表認證；2015年因有心人士攻擊學位真偽，再次申請證書。

黃重諺指出，蔡總統當選總統時，學校除了發布恭賀博士校友當選總統的官網新聞稿，LSE官網上介紹知名校友的World leader項目中，蔡總統就名列其中，並註明是1984年畢業的法學博士（PhDLaw 1984），另外一位校友是俞國華。

總統府也在記者會上提出6點釋疑，包括，「為什麼之前圖書館裡沒有論文？」

張惇涵說，根據LSE提供的文件，博士論文提交、通過口試都有證明，後續行政程序必須按照規定辦理，學校才會頒發博士畢業証書。36年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。大英圖書館的論文檢索系統中，查得到這本論文的紀錄，證明了「論文曾經存在於圖書館」。

至於為何LSE圖書館有嚴格的閱覽規定，張惇涵指出，這是LSE圖書館的決定，並不是作者的要求；完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，在國內就可以看得到。

此外，也有人質疑「論文為何缺了6頁？也沒有口試委員簽名？」府方說，36年來經多次翻印過程或有疏漏，完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，在國內就可以看得到；口試委員的簽名是否需要附在論文上，全世界沒有一致的做法。在LSE，口試委員並不需要在論文上簽名；查閱1980年代英國的博士論文，很多同樣沒有口試委員簽名。

對於論文為何有格式不一、手寫修改、影印的痕跡，府方指出，論文寫作期間為1981年至1983年，當年是用打字機一頁一頁打，也是一頁一頁設定，有設定就有對齊，沒有設定就沒有對齊。因為用打字機寫論文，如果只修正單字，整頁重打會非常費時。而當年口試委員當場通過論文，並沒有要求修改內容，所以只用手寫修改錯字，這並不影響論文完整性；今年6月下旬送去LSE的論文，是用影本再次影印，因此有痕跡。

府方也說，蔡總統指導教授艾略特（Michael Elliott）是國際經貿領域是有專業地位的人，曾在美國西北大學、華威大學與倫敦政經學院任教職，並於英國政府內閣辦公室作為智囊團一員，多次受邀擔任世界經濟論壇的講者。

另外，也有人質疑，蔡總統拿到博士速度奇快，府方表示，蔡總統1980年入學，從擬定計畫、陸續撰寫、修改，到1983年6月完成提交博士論文、10月完成博士論文口試。花3年的時間完成論文，並沒有不合理之處。