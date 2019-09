中華電信「I幫盲」 創新導覽 助視障朋友「看見」博物館

中華電信與淡江大學視障資源中心近日發表國內第一套「博物館視障深度導覽整合解決方案」,並邀請30位視障者親臨位於基隆的國立海洋科技博物館見證視障者參觀博物館的友善體驗,落實身心障礙者權利公約(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities,簡稱CRPD)的精神,積極實現文化平權。

參與博物館的30位視障朋友,使用創新推出的視障無障礙App(語音隨身助理),不僅出發前就可先閱讀博物館相關資訊,在博物館現場,藉由推播訊息瀏覽展品的詳細介紹,更可以透過文字、影像辨識掌握周遭環境。

中華電信幫「盲」逾40年 協助學習、就業後進階到生活應用

中華電信董事長謝繼茂表示:「中華電信一直以來對於照顧視障朋友不遺餘力,自1988年起攜手淡江大學視障資源中心協助開發視障朋友的專用電腦點字系統,協助視障朋友學習逾40年;從2009年起還成立『EYE社會創新客服中心』,讓視障朋友利用此特殊系統,從事電話客服工作,轉化學習成果為就業能力,幫助自己穩定工作、自給自足」。

謝董事長強調,在協助視障朋友學習、就業之後,進一步希望能豐富視障朋友的生活。為提升視障者進入博物館的意願,創新利用現有的科技技術、培訓視障專業志工,並結合淡江大學、國立海洋科技博物館等專業團隊,完成「博物館視障深度導覽整合方案」。

企業志工「I分享」 陪視障朋友「看見」博物館、吹鐵馬吹海風

除了幫助視障朋友,中華電信也特別號召多位企業志工,在活動中協助視障朋友,落實「I分享」倡議。這些企業志工都受過完整的自願志工課程以及專業導盲課程志工訓練,了解如何引導、幫助視障朋友行動、學習與生活應用,除了希望能讓他們「看到」博物館展示的豐富內容外,還陪同前往八斗子搭乘深澳線鐵道自行車,與視障朋友一起享受騎鐵馬、吹海風、享受夏日樂逍遙的樂趣。

落實身心障礙者權利公約(CRPD)精神 實現文化平權

國立海洋科技博物館館長陳素芬表示:「海洋教育的目的,是希望讓不同的對象,透過適合的方式來了解海洋,海科館一直以來都非常重視每位遊客的參觀感受及提供友善平權的參觀環境。針對視障者,海科館特別發展融合聽覺、觸覺、嗅覺等感官探索的海洋體驗活動。以實物觸摸為主,口語描述為輔,藉由視障者手指敏銳的觀察,互動與討論,揭開海洋神秘的面紗。此次也邀請海科館兩棲爬蟲動物特展策展廠商一同響應,共同打造友善平權的海洋教育環境。未來海科館仍將持續進行感官體驗活動,帶領更多視障者走入博物館,一起感受海洋無窮的魅力,達到認識海洋、親近海洋、學海無礙的海洋教育理想。」

淡江大學視障資源中心盲用電腦系統工程師張金順則表示:「第一次觸摸到海科館鯊魚的標本,感覺真的很震撼與感動。非常謝謝中華電信能舉辦這個活動,有很多熱心的志工,加上有海科館專業解說與無障礙的 App,讓我能「看見」博物館的豐富,幫助我走出來面對更多元的世界。」