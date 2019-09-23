外資上週集中市場買超384.27億元

根據台灣證券交易所統計，上週（108/9/16~108/9/20）外資在集中市場總買進金額為2,191.23億元，總賣出金額為1,806.96億元，買超為384.27億元，另統計自108年年初至9月20日止，外資總買進金額為5兆5,923.10億元，總賣出金額為5兆5,860.13億元，累計買超為62.97億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆3,704.59億元新台幣，占全體上市股票市值的40.65%，較9月12日的13兆2,217.40億元新台幣，增加1,487.20億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：旺宏：買進104,242千股，賣出49,698千股，買超54,544千股。

第二名：台積電：買進151,565千股，賣出99,939千股，買超51,626千股。

第三名：中信金：買進125,788千股，賣出81,716千股，買超44,072千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進105,688千股，賣出134,121千股，賣超28,433千股。

第二名：元大金：買進39,204千股，賣出60,779千股，賣超21,575千股。

第三名：鴻海：買進74,868千股，賣出87,195千股，賣超12,327千股。