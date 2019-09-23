108.9.23 櫃買中心 (例行記者會統計資料)

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年9月20日累積開戶數為16,302,150戶，較9月12日累積開戶數為16,287,274戶，增加14,876戶，增幅約0.09%。另本年9月20日現股當日沖銷累積開戶數為1,875,299戶，較9月12現股當日沖銷累積開戶數1,869,666戶，增加5,633戶，增幅約0.30%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年9月20日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數175,707戶較9月12日開戶數175,619戶，增加88戶，增幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至9月20日止日均值為306.02億元，總成交金額為52,942.13億元，其中盤後定價交易金額為176.19億元。另本年度截至9月20日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.63%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.67%。

(二)本年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,179人。

(三)本年度興櫃股票截至9月20日均值為7.53億元，總成交金額為1,302.27億元。

四、本年度上櫃有價證券截至9月20日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計641家，較上週(截至9月12日止)得為信用交易家數644家，減少3家。

(二)融資餘額為488.69億元，較上週(截至9月12日止)融資餘額493.08億元，減少4.39億元，減幅約0.89%。

(三)融券餘額為96,079張，較上週(截至9月12日止)融券餘額93,810張，增加2,269，增幅約2.42%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.20%，較上週(截至9月12日止)之比例12.24%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.37%，較上週(截至9月12日止)之比例0.38%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至9月20日止，累計營業天數175日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計123期，發行餘額為5兆4,666.17億元，較上週增加200億元。

(二)普通公司債已上櫃計112家555期，發行餘額為1兆9,087.8億元，較上週增加11億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家181期，發行餘額為1,233.27億元，較上週增加18億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.34億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家360期，發行餘額為9,376.41億元，較上週減少67億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計653期約1,729.10億美元，較上週減少0.1億美元 。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為33兆4,454.29億元，日均值為1,911.17億元，包含：

1.買賣斷交易4兆9,384.98億元，日均值為282.20億元，佔總成交金額比例為14.77%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆4,134.13億元，佔買賣斷成交金額比率為69.12%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆5,250.85億元，佔買賣斷成交金額比率為30.88%（包含政府債券7,539.18億元，日均值為43.08億元；普通公司債6,306.52億元，日均值為36.04億元；金融債券1,223.72億元，日均值為6.99億元；外國債券181.42億元，日均值為1.04億元）。

2.附條件交易28兆5,069.31億元，日均值為1,628.97億元，佔總成交金額比例為85.23%，其中等殖成交系統成交金額為3,432.36億元，佔附條件成交金額比率為1.2%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為6.88億美元，以澳幣計價之成交金額為0億澳幣，以人民幣計價之成交金額為28.68億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.06億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0.1億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為96.52億美元，以人民幣計價之成交金額為126.73億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,103億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交3,103億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,194.5億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計499.93億元，本年度累計成交金額為319.07億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計784.04億元，本年度累計成交金額為559.76億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,628.60億元，本年度累計成交金額為1,275.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額2,624億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計583.73億元，本年度累計成交金額1,696.03億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計2.77億元，本年度累計成交金額110.39億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,798.58億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年9月20日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：774家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：15家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數3家(富致、豆府、安碁資訊)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：4家 (東捷資訊、明達醫、捷流閥業、伊雲谷)

二、截至108年9月20日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：238家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：20家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：4家 (震南鐵、豐技生技、達勝、聚恆)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：22家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年9月20日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：90家

(二)累計登錄創櫃板家數：157家

(三)當年度累計輔導家數：21家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年9月20日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,102家

五、截至108年9月20日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.9.22~108.9.28)：

(一)一般類股：

6642 富致【永豐金】 (108年9月23日) 承銷價：30元

2752 豆府【福邦】 (108年9月25日) 承銷價：105元

(二)興櫃股票：

2071 震南鐵【台新、新光、合作金庫、日盛】 (108年9月23日)

7419 達勝【中國信託、國票】 (108年9月25日)

6744 豐技生技【兆豐、統一】 (108年9月25日)