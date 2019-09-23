集保結算所「金融就業公益專班」全臺開課

集保結算所主辦之「108學年度（第5屆）大專生金融就業公益專班」，在學子的引頸企盼下，於9月21日在全臺各地9所大學10個專班同步開課，共有來自全國51所大專校院620位應屆畢業生參加。

勞動部日前公布2014至2018年畢業大專生薪資行情，平均薪資為37,764元，而近5年畢業生平均薪資最高的行業即為「金融保險業」，平均薪資達46,441元，各項調查皆顯示，金融保險業為許多人嚮往的幸福產業。

金融就業公益專班日前開訓時，金管會顧立雄主任委員特別親赴臺北大學，勉勵專班受訓學員。對於家庭經濟狀況不佳的青年朋友，畢業後有份穩定的工作，才能改善家庭經濟，惟多數於就學期間，需打工分擔家計，就業後也要花許多年來償還就學貸款；公益專班成立的目的，是融合證券金融周邊單位核心業務能力，用金融扭轉弱勢青年人生，並推廣金融知識，其不僅著重金融人才基礎培訓，更結合公益及教育功能，幫助家庭經濟不佳的學生畢業後，憑藉所學，用專業服務社會，開啟「翻轉人生，金融圓夢」之路。

比爾·蓋茲說過：「教育是脫貧的階梯。」一個有溫度的社會，必須提供弱勢希望，創造走出貧窮的機會，這既是人道，也攸關整個社會的福祉。集保結算所朱漢強總經理表示，為響應金管會履行企業社會責任，鼓勵金融業投入社會公益的理念，自104學年度起邀請金融、證券、期貨等周邊單位，公私協力、整合資源，共同辦理「大專生金融就業公益專班」，針對家庭經濟需協助的大專生，提供系統化的金融專業訓練，並輔導其考取金融證照，強化就業競爭力，結訓後更提供就業媒合，俾獲取穩定的工作，協助其家庭經濟脫困。透過金融課程，讓學生翻轉身手，也為企業培力，開發人才，發揮集保結算所社會企業的價值與責任。

108學年度大專生金融就業公益專班，期間自108年9月至109年3月止，專班利用週六及週日上課，總計170小時。另主辦單位更貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，要讓同學無後顧之憂，專心上課。課程期間將輔導學員考取金融證照，並講授金融實務及分享職涯經驗，幫助家庭經濟弱勢的學生能夠翻轉人生。在新的學年度，金融、證券及期貨等周邊單位，將與各專班緊密合作，培訓專業人才，使金融就業公益專班發揮最大效益。