重慶南路45載建弘書局歇業　創辦人：正面迎接網路世代

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北知名的書店一條街重慶南路，眾多商家紛紛吹熄燈號。開業45年的建弘書局在昨(22)日晚間拉下鐵門。

建弘書局老闆林世忠表示，雖然面臨網路世代，仍要以正面態度面對出版事業。

中央社報導，台北市重慶南路書店街，全盛期達上百間書店，如今一家接一家熄燈。去年(2018年) 金石堂城中店歇業，如今營業45年的建弘書局也宣告歇業。

建弘書局日前在書店外公告22日是迎接客人的最後一天，昨原本營業時間到晚間10點，也因為一直有客人進來，以及最後一天想見證歷史時刻的人太多，延後到10點半才拉下鐵門，但仍有許多老顧客與讀者依依不捨。

書局員工昨在關下鐵門後，於門外一字排開，向客人們鞠躬噙淚說出最後的「謝謝大家」。

建弘書局老闆林世忠表示，「自己年紀大了，也是體力上累了」，以前一年只休過年幾天，其他時間就像便利商店一樣。重慶南路的店提早到22日關門，是因為要清空交屋，所以留一個星期時間退書與整理空間。

他說：「少子化加上現代人不愛看實體書，書店經營很困難；加上網路通路的興起，有些人看到書背後的標價，又拿出手機搜尋網路比價，看完網路價格就把書給塞回去櫃上，看了心都痛。」

林世忠說，現在經營實體書店，光租金與人事成本就要新台幣上百萬元，以前的營業額到現在幾乎是砍半，所以多開一天多賠一天。

面對網路書店的興起，他說，網路書店現在是透過不同通路去買書，但還是要實體跟網路相輔相成，兩邊互相拉抬，才會讓整個產業活絡。

臉書上的網友，有人感謝這間陪伴他生活的實體書店，也有人分享「建弘是我考大學時期很重要的書店，以前從南陽街下課後都會走到建弘報到，陪伴我多年青春歲月」。

建弘書局在台北的實體門市，現在僅剩「大直北安店」，據悉也會繼續經營網路書店。