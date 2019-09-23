美國教育創新顧問 暢談未來終身學習力

新北市政府教育局今（23） 日在新北市立圖書館總館舉辦「新北市2019教育創新國際論壇」 ，邀請來自美國教育創新顧問公司英探策略(Entangled Solutions)副董事-派翠克・厄克（Patrick Erker），暢談未來人才的樣貌， 並從美國企業角度分享在AI人工智慧發展蓬勃的時代下， 該如何培育下一代。現場齊聚近300位校長、 教師及教育工作者熱情參與，共同為孩子的未來深度對話。

會中也邀請全球孩童創意行動挑戰(DFC)台灣發起人許芯瑋、 新北市永和國中陳玉芬校長， 以國內角度共同探討未來人才該如何培育終身學習力， 許芯瑋分享如何引導孩子發揮想像力和創意， 一起用設計去改變世界。陳玉芬校長則以永和國中團隊的辦學經驗， 親自分享如何帶領素養深學習世代的孩子們成長及學以致用的秘訣。

此外，也安排了3場教師專業成長工作坊， 邀請新北市崇林國中行動團隊、 新北市板橋高中顏椀君老師及台南市樹林國小楊易霖老師，分別就「 科技應用跨域學習」、「如何用STEAM玩轉創造力」及「 108課綱下的資訊課教學翻轉」三項主題， 聚焦在科技及資訊的跨域教與學、翻轉傳統電腦課的制式教學方法， 以及STEAM教育的知識深化、整合，讓孩子成為能將知識「用」 出來的終身學習者。

教育局長張明文表示，新北市每年持續辦理科技教育創新論壇， 透過國內外專家的分享，帶來科技新知及創新教學經驗， 有助提升教師教學效能。新北市也長期關注教育科技的發展， 自93年辦理全市資訊設備採購、102年起推動行動學習、 106年發表全國第一本程式教育專書「彈指-玩轉世界」、 成立全國第一座「程式教育體驗中心」及成立「科技領域輔導團」， 107年於國小教師甄試增加「資訊科」專長教師名額， 完成180位國小程式種子教師培訓，並發布「 新北市國民中小學資訊科技教學綱要」， 帶動新北市新興科技融入教學。

教育局也將於108年10月18日至19日，在新莊體育館舉辦「 108年度資訊科技教育成果展」， 將由58所行動學習學校展現年度資訊融入教學成果及新興科技應用 情形，現場開放免費體驗新北市資訊科技教育的豐碩成果， 歡迎民眾踴躍參加。