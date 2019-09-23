超級南！台北設計展屏東登場　大倉庫化身巨型超市

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019台灣設計展將於「超級南」屏東登場，主視覺由三金設計師方序中操刀，主展區則由朱志康空間規劃，從平面視覺到建築都以「超級市場」呈現出該城市源源不絕的活力，將從10月5日展至20日。

台灣設計展發布新聞稿指出，今年將在屏東展出，以「超級南—超級南方‧非常台灣」為主題，以屏東台糖縣民公園（原台糖紙漿廠）作為主展區，不同於以往設計展每個展館各自獨立於館舍中，今年5大展覽、1家設計賣店將集結在縣民公園2000坪的倉庫內，打造出一座全世界最大、最有屏東味的「超級南‧設計超市」，顛覆民眾對日常超市的想像。

今年主視覺邀請來自屏東東港的方序中設計，結合本屆設計展以超級市場的概念貫穿，超市本身便是一個將生活所需歸納整理的空間，經過包裝與分類後上架提供給顧客。



主視覺（影/Youtube）

台灣設計展說明，主視覺標誌設計「SS」（Super South）象徵輸送帶，將屏東原產物經過超級化的輸送過程，運送上架讓屏東產業升級，符號標識的連續聚集與擴散，象徵屏東源源不絕的資源與美好。

方序中提出，「主視覺不只是單一化的平面設計，更加入了人物與環境的關係」，因此創造出三款結合屏東在地物產特徵創造出「超級南」的品牌視覺個性，並邀請台灣最生猛的設計師廖小子揮毫主標題，展現台灣南部人的生猛創造力，希望藉由幽默詼諧的視覺，從線上網路話題延燒至線下展場視覺衝擊，呈現屏東充滿野性又鮮活的一面。

主展區Ｘ朱志康空間規劃團隊

由朱志康空間規劃團隊所進行的主展區空間規劃，是選擇台灣人最熟悉且有親切感的超市手推車作為貫穿全場的主角，讓手推車滿場跑，同時營造出動態視覺及環境音效的雙重感觀，與6大區共同打造出全世界規模最大的設計超市。

屏東西Ｘ無氏製作

以三大區「屏東學 – 超級農業區」、「屏東人 – 超級屏東人」以及「屏東選 – 超級選品區」，探索農業大縣從傳統走向超級的脈絡；結合設計思維梳理脈絡，轉化加值，重新串聯設計觀點與地方產業，用策展方式來詮釋最佳的屏東精神。

屏動能Ｘ中衛發展中心 x 桔禾創意 張漢寧

屏東人憑藉運動能量於國際間一躍而起。展場主要採用鐵網材質，兼具視野穿透性與運動場域氛圍，輔以霓虹燈管塑造主視覺的搶眼張力；運用展台高低連結運動時的地形起伏，除象徵選手跋山涉水的歷程，同時也代表MIT產品設計及製造過程的艱辛。最後由創意生活事業展現特色文化，看見國境之南生活風格。

屏安村Ｘ5% Design Action

歡迎來到屏安村！這不僅是屏東長期推動安居大社區的縮影，更是對一個未來美好烏托邦的想像！從「竹田鄉西勢村」為策展出發點，以屏東「安居樂業」為訴求，嘗試回應目前在「全齡共融、失智友善」的需求及挑戰。透過設計，重新定義日常社區可看到的場景與人物，思考健康促進、青銀共創、失智症在地照護的全新可能。

屏東製Ｘ工業技術研究院 x 高田設計坊

製裡行間探索屏東誌！本區以全國觀光工廠為本，透過形象規劃以屏東進行發酵，將「屏東製」發展成主題，以工廠製造的角度梳理出對應之屏東特色物產，呈現看見屏東、來自屏東、體驗屏東三區，展現屏東人的在地情與實在心，讓民眾透過參觀與互動體驗，一同探索屏東製。

屏東YAＸ蚯蚓文化

以屏東水文為景點路徑，並循著過去的腳步看見屏東，藉由「轉換視角」的方式，以全新的角度觀看屏東的每個景點、每件事，透過文字故事的閱讀了解屏東的多樣面貌，用最簡單的方式、最輕鬆的角度像是孩子一樣保持著好奇心從未知的角度開始觀看學習，屏東Ya的每一步前進都是屬於自己的旅行，成為一條專屬個人的屏東路徑。

好屏未來市Ｘ未來式

秉持著「就是要未來好！」“All about better future!”的精神， 集結屏東文創、設計生活、屏東在地農產、道具、工藝、織品布 藝、香氣生活、家飾品、食品餐飲，首創以「策展經紀」的全新市集樣貌。

台灣設計展除了主展區的台糖縣民公園，以及衛星展區屏東菸葉廠、勝利星村創意生活園區，更串聯設計熱點屏東美術館、竹田西勢樂智園區，更多詳情請前往官網及臉書查詢。



由朱志康空間規劃團隊設計的主展場，以超級市場為概念出發（影/Youtube）