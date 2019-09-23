〈時評〉民進黨的政黨票陷危機

最近幾份民調陸續出爐，明年總統和立委合併舉行，可能會出現分裂投票的現象，亦即總統可能支持蔡英文，但不分區立委的票，卻不選民進黨，反而是投給台灣民眾黨或時代力量。這對民進黨來說，絕對是一個警訊，而且萬一沒有任何政黨取得國會多數，或是讓藍營過半，接下來四年可能會陷入政治僵局。

目前民調顯示，蔡總統的支持度領先國民黨提名的總統參選人韓國瑜，有一定的差距以上。不過，在政黨票方面，民進黨卻遠遠輸給國民黨，因為有不少人支持台灣民眾黨或時代力量。相形之下，親民黨和新黨並未瓜分到國民黨的選票。

會出現分裂投票的情況，主要是許多群眾不滿意執政黨的表現。特別是過去幾年在完全執政的態勢下，民進黨部分強渡關山的作為，並未贏得選民的認同，但這些人卻又不願看到韓國瑜當選，所以寧可繼續選擇蔡英文擔任總統。

只是，為了給民進黨另一個教訓，這群人在立委選票上，很可能改投其他人，尤其是政黨票不再給民進黨。此時，表面上系出綠營同門的時代力量、台灣民眾黨，將是這群人的不二選擇。因此，在各項民調當中才會居高不下，形同直接分食民進黨的政黨票。

可以預見的是，不僅在總統選舉上，包括立委席次保衛上，民進黨都是一場硬戰，甚至有可能到選舉結果出爐。蔡英文雖然連任，但整個國會生態大變，形成沒有任何單一政黨過半，或是國民黨獨大，政局將會相對不穩定。

屆時蔡英文若繼續當家執政，卻得要面對朝小野大的情形，許多政策推動都會遭受到阻力，會陷入陳水扁第一次執政的困境，做任何事情都絆手絆腳。這種政治僵局，是民主國家最不樂見的結果，但因為是人民的選擇，只能尊重這樣的決定。

因此，民進黨若想要跳脫這個困局，必須提出一份亮眼的不分區立委名單，讓政黨票重新歸隊。否則，在綠營政黨持續分裂下，民進黨將再度受到重創。