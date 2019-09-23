實驗「翻牆」歐美裝置藝術　浪漫銀針星空下做瑜伽

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）藍騎士藝術空間舉辦年度實驗性特展「翻牆」，邀請三位國際藝術家於松菸創作並舉辦系列活動，可見互動式的「木箱計劃」，也可體驗在銀針筆創作出的星空下做瑜伽，雖然該展覽已於松菸落幕，但後續的「翻牆外傳」將自即日起於該藝術空間展至10月7日止。

Bluerider ART 2019 年度實驗特展 「翻牆」（Scale the Wall），由 Bluerider ART 策劃贊助，以「翻越畫廊白牆、創新觀看方式」為主旨，特別邀請三位國際藝術家，分別為瑞士錄像雕塑藝術家Marck、美國銀針筆藝術家Carol Prusa 、德國光影裝置藝術家 Christiane Grimm來台展出。

Bluerider ART表示，藝術家們提出計劃構想，由Bluerider ART團隊執行，經過長時間來回討論，完成現地製作的計劃，並邀請大眾一同參與體驗當代藝術，並已於19日至22日松山文創園區 多功能展演廳展出。

現在讓我們一起來看看三位藝術家的精彩創作吧！

瑞士Ｘ木箱計劃



觀眾可進入大型木箱（圖/Bluerider ART）

瑞士錄像雕塑藝術家Marck 的「木箱計劃」，現場裝置15個大型木箱搭配40吋電視，邀請觀眾進入、體驗木箱中的受限，以及角色扮演，Marck於現場搭建攝影棚同步拍攝，和箱中人一同完成作品創作，參與者可獲藝術家親簽限量作品，另有五台65吋電視讓觀眾成為創作者的互動裝置Feedback，則邀請觀眾與藝術作品互動。

美國Ｘ銀針星空計劃



Carol Prusa創作「銀針星空計劃」（圖/Bluerider ART）

美國銀針筆藝術家Carol Prusa 的「銀針星空計劃」，銀針筆作品突破尺寸型式，以大尺幅投影近12年的精彩作品，營造星空天穹震撼，在正念瑜珈專業教師Tina帶領下，邀請觀眾在星空下做瑜珈、感受不一樣的身心靈藝術療癒計劃。

德國Ｘ光影藝術



Christiane Grimm 的「迷幻光影計劃」（圖/Bluerider ART）

德國光影裝置藝術家Christiane Grimm 的「迷幻光影計劃」，運用其擅長的光影藝術，配合展場空間、光線，長達8米的大尺幅的光影裝置、使觀者感受其迷幻的炫麗光影變化。

Bluerider ART指出，18日的開幕式上，三位國際當代藝術家齊聚台北，現場邀請瑞士跨界藝術家 Captin Maik、活躍於紐約的日裔舞蹈家Azumi OE等帶來「Impromptu 零彩排跨界音樂舞蹈」的即興演出。

「翻牆」四天特展期間，一系列的特別活動，包含「Long Table Eat Art 翻牆長桌晚餐」—邀請百人和藝術家們共進燭光晚餐。另外，也規劃Bluerider ART 執行長王薇薇主持，和藝術家們進行二場國際對談。

雖然「翻牆」已於松菸落幕，但「翻牆外傳」 也已在位於台北市大安區的 Bluerider Art 敦仁館登場，將展至10月7日止。



Bluerider ART展覽空間（圖/Bluerider ART）



展覽資訊（圖/Bluerider ART）