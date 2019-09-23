酷航：全面取消交易手續費 飛常酷促銷6折起

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）酷航今天宣布，即日起全面取消每段240元交易手續費，以台北出發經新加坡轉機墨爾本的酷航來回機票為例，可省下4段共960元費用；同時明日起將有5日的飛常酷促銷，全球超過35個航點，票價最低六折起。

為了讓所有旅客可以更加輕鬆無負擔地去旅行，酷航從 2018年3月起即以歐洲為起點，逐步在各地取消線上交易手續費，今（23）日則正式宣佈全球同步取消此費用，旅客將無須支付以往購票時所收取的每段240元交易手續費。例如購買台北出發經新加坡轉機墨爾本的酷航來回機票，可省下4段共960元的交易手續費。

此外，隨著多元支付科技的發展，在全球67個城市及17個國家，也提供多樣化的付款方式，包括信用卡付款（Visa、Master 萬事達卡、美國運通等）、Apple Pay、Google Pay、PayPal等，以及在地支付方式，如新加坡AXS支付、越南Momo電子錢包、日本的Konbini支付等，這些在地支付系統也都從今年8月起跟進實施交易零手續費。

除了免交易手續費之外，酷航每月2次的飛常酷將在本月24日至28日登場，全球超過35個航點，最高優惠6折起，此次更加碼延長為五日促銷，包含韓國、日本、新加坡等亞洲熱門旅遊景點；或是雅典、柏林來趟歐洲之旅；還有澳洲四大城：墨爾本、雪梨、柏斯、黃金海岸；海島度假勝地：峇里島、普吉島、蘭卡威、馬爾地夫…等，讓你想去哪就去哪。