2020大選將增1346投票所　選民穿國旗裝可投票

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統參選人韓國瑜支持者常穿國旗裝造勢，對於能否穿國旗裝投票，中選會主委李進勇今(23)日在立法院表示，穿「單純的國旗裝」可進入投票所投票，但若衣服可明顯識別特定候選人，將請民眾離開。

綜合中央社與《民報》報導，為了避免去年底九合一選舉邊投票邊開票等亂象，中選會主委李進勇今天(23日)表示，明年2020總統立委大選將增設1346個投票所，確保民眾不會大排長龍投票，並可維持投票秩序。

去年九合一大選，民眾大排長龍引發抱怨，甚至還出現邊投票邊開票的亂象，遭輿論批判。

中選會主委李進勇23日在立法院內政委員會受訪時表示，去年九合一設置15886個投票所，明年預定設置17232個，增加1346個投票所，同時將每個投票所的投票人數，從1500人降低至1200人。

李進勇上午列席立法院內政委員會報告業務概況，並備質詢。他在受訪時表示，依法投票時不可以穿著有候選人標誌的服裝，不論是姓名、號碼、識別圖案或政黨標誌，都不能穿到投開票所，「單純的國旗裝」並不在禁止範圍之內。

不過他強調，不能有一些引導投票、誘導式的標誌，希望大家共同遵守，用公平、守法的態度完成選舉。

民進黨立委劉世芳質詢時表示，很多韓粉在造勢場合常穿國旗裝，如果一群人穿國旗裝，可否進入投開票所投票。

李進勇回應，若國旗裝上有寫候選人號碼，就不是單純的國旗裝，根據規定，如果衣服上有特定候選人姓名、號碼、標誌或是政黨，都在禁止之列。

另外，國民黨立委持續質疑李進勇的適任性。對此，他表示，會向立委誠懇說明，掃除外界的質疑，他非常珍惜擔任中選會主委的機會，也會專心籌備選務工作。

第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練觀摩會，21日下午在台北大安高工舉行，演練過程中，中選會主委李進勇（前右）、副主委陳朝建（前左）不時交換意見。中央社