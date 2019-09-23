無尼古丁的電子煙無損健康？　研究：恐造成肺部免疫力下降

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）電子煙於2007年問市以來，菸商標榜其不含尼古丁且可幫助戒菸，以及口味特殊、選擇多，在國際間日益盛行，但美國近來傳出超過上百人疑似因吸食電子煙而罹患不知名的肺部疾病，此外，根據美國最新研究發現，長期接觸電子煙的蒸氣會影響肺部健康，包含肺部脂質異常堆積和抵抗力降低等。

來自美國休士頓的貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的研究員表示，他們將小鼠分為4組，分別暴露在不同的氣體中，包含：含有尼古丁、丙二醇和植物甘油等成份的電子煙霧、不含尼古丁的電子煙霧、一般紙菸煙霧和新鮮空氣，暴露時間長達4個月，菸齡相當於一個從青春期即開始吸菸的40多歲成年人。

結果發現，暴露於紙菸煙霧的小鼠，肺部出現嚴重損傷，包含肺氣腫和慢性發炎等。而暴露在不含尼古丁的電子煙霧的小鼠肺部同樣出現不同程度的傷害，例如脂質異常堆積，以及免疫力下降的情形。該研究發表於《臨床研究雜誌》（Journal of Clinical Investigation）。

研究人員強調，電子煙並不像菸商標榜的如此安全，雖然對肺部損傷程度和傳統紙菸不同，但仍會影響肺部健康，降低肺部免疫細胞產生抗體的能力，長久下來對健康的影響不容小覷。