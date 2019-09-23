今「秋分」天氣逐漸轉涼　中國空污影響台灣、敏感族群多留意

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今(23)日是二十四節氣中的秋分，今天過後白天時間將逐漸減少、黑夜變長，天氣逐漸轉涼。氣象專家彭啟明說，週三(25日)起北部與東部可能有較多雨量。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則指出，今晚及明天(23-24日)日本北海道天氣仍受「塔巴」颱風影響；有相關行程的民眾應注意。

彭啟明在臉書po文指出，今天是秋分，太陽直射赤道，日夜對半分，不過今天過後白天逐漸減少、黑夜增加，天氣將逐漸轉涼，白天有時雖像夏天的溫度，但早晚溫差大，有時可能下降到只有20度左右，提醒民眾還是要留意天氣變化增減衣物。

彭啟明另外提到，目前中國東岸的污染物已影響到北部，部分區域甚至有機會到達敏感族群不健康等級，敏感族群須格外留意。中南部則是天氣穩定，但因午後陽光照射下的光化反應，加上境外污染，擴散不易，也須特別留意空污。

吳德榮則在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，週四晚至週日(26-29日)水氣增多，北台灣會有較多降雨，白天溫度也會再下降。

此外今(23日)晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，「塔巴」颱風中心已通過「對馬海峽」，逐漸變性為「溫帶氣旋」；今晚、明天(23-24日)日本北海道的天氣仍受其影響；有相關行程的民眾應注意。今北部、東北部沿海仍有長浪現象；岸邊活動，應注意安全。