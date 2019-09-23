〈時評〉基本工資調升後低薪勞工愈多之原因

配合明年基本工資月薪調幅3.03%，健保署初估，調整後大約有295萬人健保費也要多繳一點，平均每人每月保費將多繳10元。亦即目前全台就業人口約1,151萬人中，超過就業人口1/4以上勞動者，每個月是領最低基本工資。對照最近一則新聞報導，中國海底撈火鍋資深店長月薪，最高可能超過新台幣50萬元，看在台灣這些辛勤且低薪的勞工眼裡，心裡真的很不是滋味。

媒體報導，號稱中華火鍋老大的中國連鎖火鍋店海底撈（台灣也有分店），員工熱情且能夠一直維持高昂工作情緒，令人欽羨的薪資待遇應是關鍵因素。估計海底撈資深店長月薪，最高可能超過新台幣50萬元，讓多數上班族都羨慕不已。當然想當海底撈當店長並不容易，所有店長都得從初級員工一步步培養起來，沒有所謂的空降店長。

去年9月底在香港上市後，已移民新加坡的海底撈創辦人張勇，就躍升為新加坡新首富。不過，海底撈不只老闆是身價新台幣數千億元的巨富，員工薪資待遇也是超乎一般人想像，靠的是其獨特的晉升與激勵機制，說白了就是勞資雙方共享利潤。

據媒體報導，目前海底撈初級員工月薪約人民幣3,000元，到高級員工薪資就能達到6,000元至1.5萬元，但上不封頂。若當上店長月薪約為人民幣3.5萬元起步，另有相應的激勵，算上提成部分，店長月薪將可達到人民幣10萬元至12萬元（約新台幣44萬元至新台幣52.8萬元）。也就是老闆懂得將利潤分享給員工，海底撈店長超過新台幣50萬元的月薪待遇，放眼台灣任何餐飲業應該是找不到。

據勞保局投保資料，投保薪資級距在2萬3,100元級距的勞工總計298萬8,212人（含自營作業者）。其中以35歲至39歲及40歲至44歲人數最多，分別為49萬7,084人及45萬8,870人。若依據這份資料，基本工資月薪調漲後，主要影響年齡約落在35歲至44歲之間的中年勞工，海底撈的高額薪資待遇，看在這些中年勞工眼裡真的很不是滋味。不禁會問台灣多年來的低薪環境，到底是出了什麼問題？

據主計總處人力資源調查資料，2012年低於當年基本工資正職人數僅19萬8,000人，到2017年人數卻高達39萬2,000人。也就是每次調升基本工資，低於基本工資的正職勞工人數一定會比上年度明顯增加，且調整幅度越多，低薪勞工人數就越多。造成這現象原因就是雇主並未依法提高員工薪津，還有就是雖然基本工資調升，但雇主卻還是支付原薪，以致低於基本工資水平的勞工人數就會越多。

此次勞動部拍板決議明年基本工資月薪調幅3.03%，時薪漲幅5.33%，資方委員受訪時表達不滿意，表示不願替勞動部背書，將使得低於基本薪資人數有可能再向上攀升。其實勞工跟企業界爭取的都是多賺錢，希望共同分配紅利，資方多賺錢分配給勞工，勞工也不要計較，努力幫企業多賺錢，或許海底撈的經營方式值得眾多台灣企業界老闆深入研究參考。