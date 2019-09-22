喀爾瑪克攝影電影展　窺見裡海邊草原民族之美

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文化部舉辦的「裡海邊的鬱金香—喀爾瑪克自然人文攝影展」，將展出喀爾瑪克著名攝影師的作品，而「喀爾瑪克電影展」將呈現9部喀爾瑪克影片，自即日起於蒙藏文化中心透過靜態及動態影像讓大家更認識該文化。

文化部發布新聞稿指出，喀爾瑪克蒙古族居住於俄羅斯聯邦南部的伏爾加河流域及裡海旁邊，篤信藏傳佛教，是歐洲唯一信仰藏傳佛教的地區。為讓大眾認識喀爾瑪克蒙古族獨特的文化風貌，文化部蒙藏文化館自即日起舉辦「裡海邊的鬱金香--喀爾瑪克自然人文攝影展」，同時配合攝影展辦理「喀爾瑪克電影展」。

文化部說明，喀爾瑪克因位處歐亞草原交界，發展出融匯傳統蒙古族、俄羅斯及其他草原民族特殊的文化風貌，與其他蒙古族裔地區的文化相比，其跨族群文化意涵更具包容性與創新性。

此次，攝影展將帶來喀爾瑪克著名攝影師家葛雅‧里茲耶夫（Garya Lidzhiev）的80幅精彩攝影作品，電影展精選9部喀爾瑪克影片，透過平面與動態的展現，讓參與者體會裡海邊草原民族的文化之美。

文化部次長蕭宗煌表示，俄羅斯聯邦裡面有喀爾瑪克、布里雅特、圖瓦三個蒙古族文化的國家，其中喀爾瑪克經歷過一次大遷徙後，終建立了共和國，今日看到喀爾瑪克的文化，舞蹈中有雄鷹也有鬱金香，象徵著民族的堅毅與溫柔。

蕭宗煌說明，此次展出的作品，包括「民主與社會」、「人文與藝術」、「自然生態」與「宗教」，讓大家可以從中了解喀爾瑪克的文化藝術、自然生態，以及宗教等各個不同面向。

「裡海邊的鬱金香—喀爾瑪克自然人文攝影展」自即日起展出至12月5日，電影展則將至11月30日的每周五、六於蒙藏文化館播映。

文化部透露，只要欣賞7部電影，就有機會獲得該中心於11月邀請尼泊爾藏族女尼瓊英卓瑪，及優人神鼓演出的西藏音樂會門票。