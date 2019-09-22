閉嘴！認真看！超熱血「街舞攝影回顧展」文總登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）中華文化總會與中華民國街舞運動推廣協會合作推出「閉嘴！認真看！街舞攝影10年回顧展」，展出精彩街舞攝影作品並舉辦系列活動，自即日起文總城南空間NO.1至10月20日止。

中華文化總會發布新聞稿指出，繼中華文化總會（以下簡稱文總）推出《匠人魂EP3 反地心引力的街舞夢》影片，文總與中華民國街舞運動推廣協會再次合作，於文總城南空間NO.1舉辦「閉嘴！認真看！街舞攝影10年回顧展」（Speak Less, Just Dance）。

文化總會副會長江春男表示，今年展覽上能看到紀錄與回顧街舞攝影的10年光陰點滴，一起走出台灣，舞向世界的街舞文化，是意義非凡的重要里程碑。

中華民國街舞運動推廣協會秘書長田俊拓說明，街舞是目前台灣年輕人最流行的活動之一，也是台灣站上世界舞台很重要的指標性活動，此次策展內容從2007年台灣街舞活動開始備受關注，大大小小街舞賽事一場又一場成為國內校際與國際的焦點，這些點滴，被專業攝影者記錄，每個畫面的定格，都是一場精彩又熱血的演出。

此次，參展攝影師包含王文彥「賞與被賞」、王郁欽「裝B時間」、藍家嶸「心頭好」、Team SKIP「12年回顧」、以及劉君昔 「反地心引力」作品；講座將於28日及29日將舉行；攝影師駐點活動將於10月5日、6日、12日及13日登場。