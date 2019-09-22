擊敗義大利！ 台灣奪拿坡里世界披薩職人錦標賽冠軍

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）義大利於19日舉行「第18屆拿坡里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」，台灣隊擊敗多個國家獲得國際組冠軍，第二名為葡萄牙、地主隊義大利則排名第三。

義大利拿坡里是披薩的起源地，多個國家選手在義大利時間19日齊聚，台灣隊則是分別由台北「BANCO Pizza」店長李品儀，高雄「波市多拿坡里披薩」的蔡松霖及新北市「Gino Pizza Napoletana」的鄭羽辰所組成。

這次國際賽中，各國的選手需要分別製作「瑪格麗特」、「瑪麗娜拉」及「創意」三種披薩，而台灣選手除了必須技術贏過各國選手外，因義大利比賽會場氣溫與台灣不同，選手難控制麵糰發酵狀況，以及木材窯爐與國際麵包比賽用的電窯爐不同等挑戰。

而在各國選手中，BANCO Pizza的李品儀是唯一得到金牌的女性選手，她表示，台灣隊的每個選手都是她心目中的冠軍，這次比賽大家都有好默契，比賽的時候也會互相協助，像是遞道具、觀察爐火的溫度、在飯店一起準備要使用的食材等。

Gino Pizza執行長鄭羽辰曾遠赴義大利拿坡里學廚，還曾到日本研修，因此練就一身功夫，他表示，這次奪勝關鍵在於掌握麵糰的時間及烤窯的溫度。在團員表現穩定再加上「白色熱情」的創意披薩，以無花果搭4種傳統起士，讓當地評審驚豔並獲青睞。