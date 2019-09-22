「Hello Taiwan紐約珍奶節」　台灣美食驚豔外國饕客

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國紐約近年來刮起珍珠奶茶風潮，為提高台灣能見度，第三屆「Hello Taiwan紐約珍珠奶茶節」於21日在曼哈頓第八大道盛大舉行，現場除了有黑糖珍珠雪糕和剉冰等新品令饕客食指大動外，還有各式各樣台灣小吃，豬血糕、鹽酥雞等，擦亮台灣美食王國招牌。

中央社報導，首屆「喂台灣」紐約珍奶節2017年在時報廣場舉行，吸引大批人潮排隊試飲，打響第一炮。去年珍奶節轉戰曼哈頓蘇活區室內場地，以實驗室概念供訪客自製珍奶，並呈現超大珍奶杯與放滿黑白氣球的珍珠池等裝置藝術，極具設計感。

第3屆紐約珍奶節結合前兩屆精華，週六在曼哈頓切爾西區的第八大道露天市集舉行。紐約多家珍奶業者共襄盛舉，讓訪客嚐到不同風味的飲品，珍珠池等大型裝置藝術也重現江湖，讓紐約客看到台灣人源源不絕的創意。

現場除了10家珍奶主題攤位，還提供黑糖珍珠雪糕和珍奶口味剉冰等新品，甚至大搞創意結合珍奶與臭豆腐，也有業者販售鍋貼、豬血糕等台灣平民美食，讓紐約客有吃有喝，充分體驗亞洲多元美食文化。

主辦方負責人許伯丞表示，本屆珍奶節重回戶外，產品更多樣也更有看頭，期盼讓更多人感受到台灣對珍奶的熱情，藉此機會進一步認識台灣，更希望大家以後想到珍奶時就想到台灣，而不是其他亞洲國家。