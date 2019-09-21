秘魯前外長夫人挺台：「台灣善心超越邦交」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）秘魯前外長夫人龔薩蕾絲過去曾居住台灣，創辦「自由世界之家」協助秘魯青年遠離毒品及家暴，她近日來台參加「第22屆全球熱愛生命獎章」表示，台灣人的正直、民主價值、科技發展，以及台灣對全球提供的援助、愛心無所不在，都是台灣能向世界行銷的優點；雖然台灣並沒有很多的邦交國，「但這些都是超越邦交的」。

中央社報導，秘魯前外長夫人龔薩蕾絲稱讚，台灣在很多地方都是世界的典範，包括對人權的尊重。台灣在全球很多評比的排名都很前面，但遺憾的是，台灣卻無法參與許多國際組織。

現年74歲的龔薩蕾絲（María Luisa de Gonzales Posada）目前是秘魯非政府組織「自由世界之家」負責人，她的夫婿Luis Gonzales Posada曾任秘魯外長。特別的是，龔薩蕾絲曾在民國50年至52年間，隨擔任外交官的父親José Luis de Cossio來台居住，並在台北美國學校完成高中學業。

由龔薩蕾絲創辦的「自由世界之家」以協助秘魯青少年遠離毒品、避免家暴為宗旨，至今已協助逾3萬青少年及兒童。目前在台訪問的龔薩蕾絲是應周大觀文教基金會之邀，來台出席22日至28日舉辦的「第22屆全球熱愛生命獎章」系列活動。

當時在台灣住了將近3年，她說，「在台灣度過很美好的青少年時光」。那段時間裡，她交到許多朋友，有些到現在都還保持聯絡。

從小跟隨外交官父親居住在海外，歷經美洲、歐洲、亞洲不同文化洗禮，龔薩蕾絲認為，身為外交官子女，最辛苦的地方是每次要離開一個國家到另一個國家的時候，「好像整個生命即將結束」。但每到一個新的國家，「又像是重生」，她總是充滿期盼、重新交朋友，意味著生命繼續往前走。

另一方面，她以自身經驗分享，身為外交官子女，讓她有機會學習多國語言，體驗多元文化，學習尊重不同文化、宗教、種族，也讓她能用比較國際化的觀點來看事情。

此外，這次來台，龔薩蕾絲也有到台北市毒品危害防制中心、基隆長庚醫院中醫科參訪。她在秘魯是利用針灸來協助吸毒成癮的兒童戒毒，她說，很開心看到長庚醫院中醫部門用同樣的針灸戒毒法。