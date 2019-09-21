公視轉播雲門池上經典　自家客廳收看國際級表演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）為歡慶「池上秋收稻穗藝術節」十週年，公視將轉播林懷民率領雲門舞集在池上演繹的經典舞作「松煙」，可見舞蹈和大自然融為一體的絕美場景，將於今（21）晚11點公視主頻道，明日上午10點、晚間10點公視3台播出。

公視近日在淡水雲門劇場舉行首映記者會。雲門於去（2018）年受邀至台東「池上秋收稻穗藝術節」演出經典舞作「松煙」，慶祝該藝術節十年，並由公視團隊拍攝紀錄。

雲門發布新聞稿指出，「松煙」轉播集結公共電視、雲門舞集、台灣好基金會與池上鄉文化藝術協會等，長年深耕各領域的台灣好品牌協力合作，影像背後看見品牌牽手的強大力量。「公視表演廳」轉播團隊首度踏上稻田，錄下雲門舞者以百頃翻飛稻浪為背景，御風起舞的絕美影像。

已主持十年秋收稻穗藝術節的曾寶儀說，池上這個舞台是全世界罕見的有機劇場，演出最重要的工作人員就是大自然，從製景到打燈，老天爺一手包辦，昆蟲、燕子飛過成為臨演，特效有雨有風，給人驚喜。

首映會上主持人曾寶儀（左起）、公視總經理曹文傑、台灣好基金會董事長夫人陳啓蓓、池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢、雲門舞集創辦人林懷民合影。（圖/雲門）

雲門表示，「公視表演廳」30人的團隊面臨許多挑戰，帶著7架攝影機繞過南台灣抵達池上，卻發現三度場勘決定下來的轉播車停放地點在連日大雨後，土壤鬆軟，泥濘一片，25噸轉播車無法平衡停放，所幸池上農友找來大吊車與鋼板，才讓高畫質轉播車免於深陷泥淖的風險。

雲門強調，為了拍攝全景的視角，在雨後鬆軟土壤搭建高台經過縝密評估與計算，所有的線材都要仔細包裹、拉整、也要細心藏在稻田裡，要收到音樂、風聲、稻穗搖曳和舞者的腳步聲。最終的目標只有一個：就是比照國際級水準錄製這場演出，以呈現在國人眼前。

公共電視總經理曹文傑表示，「公視表演廳」20年來為大家把表演藝術錄製下來。這次克服萬難到田裡把雲門在池上送到大家的客廳，他們覺得很值得，因為台灣的觀眾值得擁有雲門舞集這麼好的表演，台灣的觀眾值得看見台灣有池上這麼好的地方。

林懷民感謝台灣好基金會和250位池上義工，帶給雲門一個萬分獨特的舞台。遠山浮雲，稻浪翻飛，舞者成為大自然的一部份，秋風瑟瑟，舞者裙翼飄蕩，讓「松煙」有了絕美的新面貌。

此外，由池上鄉民梁正賢提供祖傳穀倉，出資改建的「池上穀倉藝術館」，九月初獲得遠東建築獎的「舊屋改造」首獎；公視「農村的遠見」第二季壓軸影片也以池上為主題，揭露當地農民如何透過學習與合作，維護農村永續的秘訣，將於11月12號播出。

「農村的遠見」系列紀錄片由導演劉嵩帶領的團隊造訪台灣、德國、荷蘭、美國等國，翻轉國人對農村的想像，更獲金鐘獎入圍3項肯定，將於10月1日起，每週二的‘晚上10點在公視重播第一季；最新的第二季將於11月12日首播。



雲門舞集2018年受邀到池上秋收稻穗藝術節演出舞作「松煙」（圖/雲門）