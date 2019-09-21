埃及罕見反貪示威 　要求總統下台

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)成千上萬示威者周五(20日)走上開羅街頭，抗議在2014年藉由軍事政變掌權的總統塞西(Abdul Fattah al-Sisi)貪污，並要求他下台。

由於塞西上台後禁止非法示威，20日的抗議可說相當罕見。當局出動了鎮暴警察，還動用催淚瓦斯來驅散抗議者。

目前流亡國外的埃及商人、演員阿里(Mohamed Ali)9月2日起不斷在網路上傳影片，指控埃及領導人無視上百萬埃及人仍深陷貧窮當中，竟花費上百萬美元興建奢華的住處和飯店，並表示如果塞西不在19日前下台，埃及人民就會走上街頭。

雖然塞西駁斥這些影片都是謊言，但阿里的影片仍激起埃及人不滿的情緒，「塞西下台」和「人民要推翻政權」這類關鍵字，昨(20)日充斥了埃及推特的版面，不只是首都開羅，埃及第二大城亞里山卓和擁有運河優勢的蘇伊士也傳出了示威。

2013年塞西帶領軍方推翻了第一位民選總統穆希(Mohammed Morsi)，並以高壓手段統治國家。人權團體指出，他對內箝制言論，導致成千上萬的人被捕，不過在今(2019)年4月的一次公投當中，埃及人卻以高達44%的贊成票，同意修憲將塞西的任期延展到2030年。

2018年的選舉中，在缺乏有力對手的情況下，他更是獲得了高達97%的選票，順利成為民選總統，不過埃及境內仍有不小的反對聲浪。