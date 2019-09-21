紀念921世紀震災20周年～面對真相●展開行動

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 1999年九二一大地震今天屆滿20週年，新北市文化局與「看見．齊柏林基金會」會舉辦「看見台灣」紀錄片戶外電影放映會與論壇，希望喚起國人生態環保意識，面對台灣土地保育真相，能省思「是否真的準備好了？」

「看見．齊柏林基金會」指出，當年規模7.3強震發生的隔天， 齊柏林馬上租直升機飛到中部山區地震震央，開始拍攝台灣中部受創景 象。在他有生之年的17個921，他都沒有忘記這個使命，開始 大規模記錄台灣山林變化。齊柏林曾感慨地說:

「這是個從美麗到醜陋的過程」。

「看見．齊柏林基金會」昨(20)日舉辦「來自齊柏林的叮嚀—921世紀震災廿週年的省思與期許」論壇，邀請多位專家學者與環保團體代表，一起探討「從921地震後山河面貌變遷，論國土開發與保育」議題，省思台灣土地與未來願景，為下一代的長治久安找到出路。與會者包括與齊柏林一起空拍地貌的導演邱銘源。

基金會也從齊柏林所拍的近30萬張照片中，挑選出九二一震災前後的差異及復原樣貌，如九九峰、九份二山、日月潭拉魯島、霧峰林家花園、南投集集鎮、台中豐原等，於論壇會場展示。

誠如「台灣社區重建協會」理事長盧思岳所言:

「看見災難很簡單，看見災難背後的原因比較困難，看見之後能展開行動就更難能可貴了！」

而面對真相展開行動，才是友善土地的開始。

「來自齊柏林的叮嚀」921大地震廿週年論壇－影片超連結