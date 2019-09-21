百萬響應十人到場？！ 「突襲51區」活動雷聲大雨點小

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 今年 (2019年)六月時，加州學生羅伯特(Matty Robert)在臉書上發起惡搞活動，號召群眾以數量優勢突破美國軍事基地的防衛，進入位於內華達沙漠傳說中的51區，以「一睹外星人真正面貌」，引發全球廣泛響應，超過百萬人按了參加，引發美國軍方的重視。

在媒體高調宣傳下，美國空軍甚至還公開出面回應，表示絕不會容忍任何試圖闖入美軍基地的行為。不過最後證明這只是個「萬人響應，一人到場」的活動，全球雖然超過300萬網友表示要參加，最後到場的只有75人，與其說是突襲51區(Storm Area 51)，不如說是外星人同好的小型聚會（Alienstock）。過程中只有一個人因為對軍事基地的大門隨地便溺而遭到逮捕。

從波特蘭千里迢迢開了700英里車前來參加的Nathan Brown表示，看到現場小貓兩三隻的場景，不禁感到有點失望。

51區設立於美國與蘇聯冷戰期間，用作新型飛機試驗場，由於曾進行美國包括U2高空偵察機、SR-71黑鳥偵察機和隱形戰機等多款最高機密戰鬥機的測試，加上流行文化的渲染，成為熱門的外星人陰謀論地點，不斷有人宣稱在基地附近發現外星人和不明飛行物的蹤跡。

最著名的陰謀論，無非是1947年羅斯威爾「不明飛行物體墜毀」事件。雖然美國政府堅稱墜毀的是氣象氣球的殘骸，也沒有什麼外星人。不過很多都市傳說認為，羅斯威爾不只發現了外星人，美國政府還把外星人遺骸帶到51區去研究。