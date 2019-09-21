「台獨歐吉桑」史明103歲去世　早年曾欲暗殺蔣中正父子

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣獨立建國運動先驅史明，昨(20)日晚間11時9分病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。

本名施朝暉的他，曾在台推動武裝革命，之後前往日本，一邊賣水餃一邊推動台獨運動，寫下「台灣人四百年史」，成為經典。晚年回台他仍熱衷參與社會運動，一生投入政治，被尊稱為台獨歐吉桑。

綜合《民報》與中央社報導，史明於去年(2018)縣市長大選期間，曾公開露面力挺台北市長候選人姚文智，並曾參與拍攝「革命者的最後一堂課：革命進行式」紀錄片。當時於映後座談會上他曾表示，台灣的面積雖然比世界各國還要小，但是從世界的歷史來看，台灣不管面積大小都要打拚，台灣如果缺角，世界也會缺一角。

當天他也向在場學生與觀眾致謝說：「我已經快要走了，以後靠大家打拚，感謝大家。」昨晚他病逝消息傳出後，史明臉書及PTT都有大批網友留言悼念。

史明的父親為豐原人林濟川，日據時代曾參加「文化協會」。母親出身台北士林施家大戶。由於家世不錯，他幼年就讀以日本學生為主的建成小學，從小就感受到被殖民者歧視的痛苦。在念台北一中時，史明即表現出反日的情緒。

1937年史明赴日本早稻田大學念政治經濟學的政治科，當時正值第一次世界大戰後流行社會主義、共產主義與納粹思想，史明為了從事反日、反帝運動而攻讀殖民政策，受到馬列社會主義影響不小。

1941年太平洋戰爭爆發，決心投入抗日運動的史明選擇到中國參加共產黨的抗日活動，1942年他懷抱著實踐馬克思主義的理想到中國，後因懂日語而奉派至上海、北京等地擔任抗日的地下情報工作，但最後對共產黨失望，也產生了台灣人與中國人「同種族而不同民族」的思想。

1949年底，史明輾轉逃離中國，回到台灣。回台後認為要解決台灣長期以來的階級壓迫問題，唯有台灣獨立一途。

由於在中國的游擊戰經驗，史明成立一支台灣人的武裝部隊，1950年2月起，他集合二二八時倖免於難的30名青年，在台北雙溪、苗栗大湖等地組織「台灣獨立革命武裝隊」。

但事跡洩漏，史明遭到通緝，1952年他潛赴日本。為了生活，在西池袋開了一家「新珍味」小料理店，白天在麵店樓下包水餃，晚上在樓頂寫「台灣人四百年史」，同時重新學習和理解馬克思主義。1962年，他所寫的「台灣人四百年史」日文版問世。

在日本期間，史明成立各種台灣獨立組織，積極宣傳台灣獨立。1967年他主導成立「台灣獨立聯合會」，因無法團結在日台獨運動的目標而解散，同年創立「獨立台灣會」。直到80年代，史明都以「島內地下工作」為重心，致力於台灣獨立運動。

史明曾在1968、1975年兩度潛回台灣。1980年台灣人四百年史中文版發行，1986年台灣人四百年史英文版發行。

綜合《聯合》與《自由》報導，1949年，史明因不滿中國共產黨作為，返回台灣。後來他組織「台灣獨立革命武裝隊」，準備暗殺蔣中正。但因為行動失敗，遭台灣警備總司令部列為「叛亂第一司令」通緝，並在1952年流亡日本。

而在1968年，短暫偷渡回台時，史明也曾參與暗殺蔣經國之計畫。

1993年，國民政府解除戒嚴令6年後，史明以「台灣最後一位黑名單」身分偷渡回台，結束總計41年的流亡生活。

1994年10月史明遭到起訴，最後以保釋結案，不追究過往罪行。史明成立「台北愛鄉會」、「高雄愛鄉會」等基層組織，持續為他台灣獨立的理想而奮鬥。

史明一生熱愛台灣，以理論與行動，追求台灣人民當家作主的精神，感召很多年輕人。

近幾年史明已較少出席公開活動，但有重要的政治活動，仍可看到他以招牌的牛仔外套、牛仔褲裝扮現身，高喊「台灣獨立」。近來更因身體狀況不佳臥病在床。他的辭世，讓許多認識他的朋友以及民眾相當不捨。