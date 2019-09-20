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行銷台灣有成　觀光局獲亞太旅行協會三大金獎肯定

觀光局此次囊括三項金獎，是台灣競逐PATA Gold Award史上最佳成績

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2019/09/20 20:04
台灣觀光局於19日在哈薩克舉辦的亞太旅行協會金獎頒奬典禮中一舉拿下三項金獎（照片來源：觀光局提供）

台灣觀光局於19日在哈薩克舉辦的亞太旅行協會金獎頒奬典禮中一舉拿下三項金獎（照片來源：觀光局提供）

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）台灣觀光局於昨（19）日在哈薩克舉辦的亞太旅行協會金獎頒奬典禮上大放異彩，一舉拿下三項金獎，也是台灣參加該競賽以來的最佳成績。

台灣在亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association，PATA）開辦的29個金獎項目中，榮獲旅遊目的地行銷金奬、環境教育金奬，以及文化遺產金獎，成為頒奬典禮矚目的焦點。

交通部觀光局長周永暉在獲悉奪金喜訊後表示，「觀光局此次囊括三項金獎，不但是台灣競逐PATA Gold Award史上最佳成績，也代表國際旅遊界對台灣觀光局在觀光行銷、環境永續，以及文化資產保存的多面向肯定。」

據了解，台灣拿下今年的目的地行銷金奬，是因為觀光局參山國家風景區在八卦山推動「鷹揚八卦」聯結國際經營有成，西拉雅國家風景區則因紫斑蝶的保育成效卓著，成為著名環境教育認證場域，進而奪下環境教育金奬。

此外，茂林國家風景區管理處透過推動「舊筏灣Payuwan部落石板屋遺址」計畫，推廣部落旅遊，吸引部落青年返鄉，保存珍貴的石板屋部落文化遺產，因而獲得文化遺產金獎的肯定。

亞太旅行協會於1951年於美國夏威夷創立，由80個國家及地區政府，以及隸屬世界各地PATA分會之數千名旅遊專業人士所組成，2019的PATA金奬共吸引78個單位共197件參賽專案計劃。

觀光局亦曾於2017年以雲嘉南濱海國家風景區「井仔腳瓦盤鹽田」作為參賽主題，獲得大會頒發環境保育類－環境教育計畫金獎。

▶︎ 台灣觀光局於19日在哈薩克舉辦的亞太旅行協會金獎頒奬典禮中一舉拿下三項金獎（照片來源：觀光局提供）
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