新北市青年外交大使　成果發表暨授證典禮

新北市教育局 (20)日於北大高中舉辦「 新北市青年外交大使成果發表暨授證典禮」， 典禮安排4位青年外交大使代表以他們自身的服務經歷與教育局蔣偉 民副局長對談、交流請益。今年共有23校183位青年外交大使完 成培訓課程及服務活動，由蔣副局長頒發服務證書， 肯定學生發揮服務熱誠，為教育和社會奉獻心力。

今年首度結合「高中職全球關懷及全球移動力培育計畫」與「 青年外交大使暑期服務營隊計畫」辦理聯合授證。「 高中職全球關懷及全球移動力培育計畫」共有北大、三重、三民、 中和、永平、秀峰及清水高中參與，總計82位學生完成一學年50 小時以上之服務時數。

另外， 青年外交大使暑期服務營隊今年邁入第四屆，由三重高中、 清水高中及北大高中團隊帶領101位青年外交大使與國際志工一同 完成營隊培訓及20小時營隊服務， 讓他們活用語言與國際志工溝通， 也在服務過程體會教學相長的成就。

三重高中林煒絜累積194小時服務時數，擔任扶輪少年服務團長的 她，擁有豐富的服務學習經驗， 包括負責規劃執行青少年領袖獎訓練營、關懷長者、 協助小學生課輔、參與國際反毒公益路跑及送書去旅行活動…等， 今年也參與青年外交大使暑期服務營隊，投入Easy Leap海外青年志工英語輔學營隊，更榮獲108年服務學習楷模 王肯定。

三民高中吳芸瑄認為英語是與世界交朋友的工具， 也是國際移動力的基礎，高中生應積極強化國際移動力， 拓展國際視野。北大高中余芳儒喜歡參加服務活動， 曾以雙語介紹三峽藍染和老街文化，及透過體育活動跨校交流。秀峰 高中洪羽柔表示，參與營隊服務，體會從無到有的課程規劃、 教室情境佈置，與志工夥伴一起腦力激盪、互相搭配， 和團隊為了共同的目標而努力，是非常棒的服務學習經驗。

蔣偉民副局長表示， 鼓勵各校結合國內外NGO組織進行校內外及國際服務， 讓學生在過程中體會生命的價值，也為自己創造社會價值。並可運用 數位科技或出國體驗，加強對多元文化的理解及包容， 勇於接觸不同國家、文化的人，拓展國際視野與豐富人生經驗。教育 局與國際扶輪合作，大力邀請國際交換生到本市學校學習， 更首創單一媒合平台，希望達成校校有國際交換生， 讓學生在校內就能與國際學生交流共學，同時善盡國民外交， 讓世界看見台灣的美。