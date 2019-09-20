中華電信今開賣iPhone 11全機型　領先業界銷售AppleCare+

中華電信今(20) 日起於全台540餘間指定門市及中華電信官網開賣iPhone 11全機型且同步銷售Apple Watch Series 5，並於台北信義威秀服務中心舉辦首賣會。 中華電信為答謝果迷對iPhone 11全機型殷切的期待，特別贈送前100名排隊的消費者3, 600元購機優惠券，造成熱烈迴響，正式開賣前即全數發放一空， 讓拿到的客戶直呼太幸運。

今年的首購客戶在6天前即開始排隊拔得頭籌， 中華電信董事長謝繼茂現場大方送出日前官網預約活動最受歡迎的i Phone 11Pro Max 256GB夜幕綠(價值45,400元)， 讓首購客戶一次獲得雙重驚喜。

領先業界銷售AppleCare+ 開賣首3日加碼抽帳單折抵金

為讓果粉能夠輕鬆保護心愛的新機， 中華電信即日起領先同業銷售AppleCare+ 行動裝置保險服務，iPhone 11一次繳交5,800元、iPhone 11 Pro系列繳交7,800元， 即享2年內基本保固不限次數與2次意外損害保固服務。 中華電信另提供iCloud儲存空間首月免月租優惠， 讓果粉輕鬆同步資料快速換機，節省手機儲存空間， 綁定行動帳單代收服務再享更多回饋。

同時，中華電信於iPhone11全機型開賣首3日( 9月20日至9月22日)宣布舉辦加碼抽活動， 總價值最高達20萬元，給果粉與眾不同的禮遇！

同時申辦AppleCare+ 與iPhone11全機型搭配資費，可抽AppleCare+ 等值的行動帳單折抵金5,800或7,800元，共11名。 申辦iPhone11全機型搭配資費， 抽價值相當於iCloud儲存空間200GB方案一年免費的行動 帳單代付折抵金，每月最高90元共1年(總計1,080元)， 共111名。

申辦全新iPhone首選中華電信全面滿足果粉多元需求

中華電信提供iPhone 11系列新機超值資費與多項好康優惠，大4G購機方案( 36個月)，月繳999元，搭配指定舊機換新機方案、 行動VIP等優惠，頂級旗艦新機iPhone 11 Pro Max( 64GB) 0元入手。10月底前並享購機抽獎活動， 提供果粉最愛的Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular)搭配One Number服務11個月、AirPods無線充電盒組( 價值6,490元)各11名，World Gym世界健身免費會籍11個月111名，好禮金額破百萬， 寵愛果粉無極限。

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