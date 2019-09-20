三峽創生服務中心啟動　建構產業新創生

新北三峽創生在地服務中心17日正式啟動，經濟部中小企業處、 新北市政府農業局長李玟、三峽區長陳文俊及主辦單位-甘樂文創執 行長林峻丞共同參加開幕，宣布在地新創生願景！

新北三峽創生在地服務中心啟動， 由在地返鄉多年的青年團隊甘樂文創作為聚落資源媒合平台， 深耕在地累積經營能量與整合力，串連三峽文化核心單位-數十位傳 統工藝職人、社區新力-青年返鄉創業店家夥伴、 在地學術研究大學、社區關懷據點、 組織一個社區多方面領域的在地產業創生聯盟，以「 聚落文化國際觀光創新服務」、「城鄉品牌文化串接國際」、「 三峽百年工藝創新應用」作為在地產業育成目標， 讓台灣創業生態更加完善，給予新創團隊妥適的協助、扶植其發展， 期能落實在地資源協助、促進在地產業創新創業， 帶動地方產值及提升國際競爭力。

執行長林峻丞表示，返鄉至今一直以來都以跨界串連在地產業，透過 設計美學介入，開發在地文化創新商品、推動城鄉特色文化體驗，今 年成立創生在地服務中心，也希望能更深入輔導在地式微產業轉型， 跨產業間共創價值，適時提供育成資源對接在地，讓家鄉產業永續經 營。

農業局長李玟表示，新北市與社會企業、地方團隊合作， 依照不同團隊需求，引入專業資源，輔導新創生團隊， 以事業帶動產業，活化地方發展。