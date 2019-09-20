雲門再傳捷報！榮登英國衛報頂尖舞作排行

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）英國衛報十八號以全版篇幅發布該報舞評家票選的「21世紀頂尖20舞作」。林懷民的《關於島嶼》獲選第十四名。

衛報表示，林懷民為他1973年創辦的雲門舞集所編作的最後一個作品，顯示他長年累積的功力，以及仍然鮮活，讓人驚嘆的想像力。這齣獻給他的故鄉台灣的頌歌，靈巧地將編舞、景象、口白和印刷體文字編織得天衣無縫。不管是對鷺鷥、戰爭、城市生活，還是對大海的冥想，九段神秘、詩意的篇章飽含精鍊、優雅、稠密的意象，有如漢字本身。

雲門表示，《關於島嶼》2017年底於台灣首演後，已巡迴美、英、德、法、俄羅斯與葡萄牙，獲得熱烈好評。歐陸最重要的舞蹈雜誌德國TANZ，芝加哥論壇報，與倫敦衛報都將《關於島嶼》選為「2018年度最佳舞作」。雲門因演出這個作品，獲頒英國國家舞蹈獎的「最傑出團隊獎」。周東彥也以《關於島嶼》的投影設計，獲得英國劇場投影設計大獎的「光明騎士獎」。

此外，近年炙手可熱的加拿大編舞家克利絲朵.派特，以《Betroffenheit》在「21世紀頂尖20」排行榜，獨占鰲頭。台灣觀眾熟悉的英國編舞家阿克郎.汗的《Desh》第十三名，美國編舞家馬克.莫利斯的《V》名列十六，比利時的安.德麗莎.克斯梅克的《雨》獲選為第十七名。

雲門舞集十月將與陶身体劇場在高雄、台北、台中同台共演三齣新作。林懷民近日在雲門劇場緊密排練他的作品《秋水》。