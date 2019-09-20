批中國破壞區域穩定 AIT：美國將繼續支持台灣

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）吉里巴斯今日正式通知與我國「斷絕外交關係」，外交部長吳釗燮表示即日起全面停止雙邊合作計畫，立即撤離大使館、技術團及醫療團人員，並要求吉國立即撤離其政府駐台人員。美國在臺協會AIT對此罕見發表回應，美方對於吉國決定放棄與台北當局的外交關係，轉投中國此舉，深感失望。

《中央社》報導，外交部長吳釗燮表示，立即撤離我國大使館、技術團、醫療中心與相關人員，並要求吉里巴斯立即撤離其駐台人員。

吳釗燮痛批吉國總統馬茂，2016年上任以來與中國關係密切，尤其近來中國政府藉由娛樂公司或其他商業投資為藉口，滲透吉國，並擴展影響力。

馬茂近期曾向我國索求高額資金，以購買民航客機。被我方建議改由優惠商業貸款方式協助後，吉國態度馬上趨向消極，並於今日傳出斷交。

AIT今（20）日表示，吉里巴斯想與中國建立緊密關係，盼藉此刺激國內經濟成長及基礎建設發展，但從長遠來看，只會讓自身狀況每況愈下。

AIT強調，中國積極改變兩岸現狀，透過銀彈計畫收買各國與台灣斷交，破壞區域穩定，損害數十年來兩岸和平、穩定及發展架構。

美國支持兩岸關係維持現狀，這包括了台灣的外交關係及國際空間。美國將繼續支持台灣。

AIT進一步說，對於中國施壓他國與台灣斷交的行徑，美國方面持續表達關切。美在兩岸的和平與穩定上持續保有利益，穩定的兩岸關係為台海兩岸及區域帶來利益。美國持續遵守美中三個聯合公報與台灣關係法的一中政策，並積極研議各種可能的應對方法。