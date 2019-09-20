金馬「黑寡婦」黑色幽默新作　「我的寶貝男孩」笑中帶淚

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019金馬影展公布新一波精彩片單，最引人矚目的為剛在多倫多影展拿下觀眾票選第一名，由史嘉莉喬韓森演出的《兔嘲男孩》，還有「佛地魔」雷夫范恩斯的《白烏鴉：紐瑞耶夫傳奇》，及《變形金剛》系列走紅的西亞李畢福自傳性創作《我的寶貝男孩》。

2019金馬影展最新片單包含多部強檔影片，其中，被視為明年奧斯卡大熱門的黑色幽默電影《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit），由「黑寡婦」史嘉莉喬韓森、奧斯卡最佳男配角山姆洛克威爾擔綱演出，是「金馬常客」塔伊加維迪提自導自演的新片。

《兔嘲男孩》描述一名在納粹學校格格不入的小男孩，有著名叫希特勒的幻想朋友，當他發現母親藏匿一名猶太女孩，他的生活也展開變化。塔伊加維迪提巧妙地以男孩成長的童趣視角，將二戰納粹與猶太人的歷史做另類詮釋，笑鬧之餘更顯良善人性的珍貴，不負眾望獲得多倫多影展觀眾票選第一名。

自導自演的還有「英倫情人」雷夫范恩斯的《白烏鴉：紐瑞耶夫傳奇》（The White Crow），他挖掘了烏克蘭芭蕾舞星奧利格伊凡科，初登銀幕便飾演傳奇舞星紐瑞耶夫。

《 白烏鴉：紐瑞耶夫傳奇》 則瞄準被視為二十世紀最偉大的芭蕾舞巨星紐瑞耶夫， 透過著名的叛逃蘇聯事件，交織他貧困的童年、 突破傳統的習舞經歷，以及遊走在師母與男舞者之間的情慾關係， 呈現紐瑞耶夫如何以身體和藝術衝撞政治和環境的限制。



《我的寶貝男孩》改編自男星西亞李畢福成長經驗，交織出心碎又心醉的故事，李畢福更親自於片中演出父親一角（圖/金馬影展）

此外，近年飽受爭議的好萊塢男星西亞李畢福也以自己成長經驗為藍本編寫了《我的寶貝男孩》（Honey Boy），並找來新生代明星盧卡斯海吉斯和天才童星諾亞朱佩分飾青年與少年時期，揭開好萊塢鎂光燈下的心底傷痕。

以《變形金剛》走紅全球的好萊塢男星西亞李畢福， 與以色列新銳女導艾瑪哈瑞爾合作的《我的寶貝男孩》， 不僅將自身童年經歷編寫成劇本搬上大銀幕， 大膽揭開鎂光燈下成長和成名路途上的孤單、痛苦與無助。 西亞李畢福不僅親自演出劇中父親一角， 也找來同為童星出生的新生代演員盧卡斯海吉斯和「天才童星」 諾亞朱佩同台拚演技，真情的演出既動人又令人心碎， 並獲得日舞影展評審團特別獎的殊榮。

其他同志電影，包括《亞洲瘋狂富豪》男主角亨利高汀在《輕輕搖晃》導演許泰豐的新片《雨季來臨前》（Monsoon）追尋他的根源與性向，展現不同以往的內斂演技；還有喬治亞同志電影《然後我們跳了舞》（And Then We Danced）則在代表國家的民族舞團裡引爆同性情慾，影壇新星列凡喬巴克阿尼超吸睛的演出，更在坎城影展首映時博得滿堂喝彩。



《兔嘲男孩》預告(影/Youtube)