樂壇新秀飽受躁鬱症之苦　海爾希：在愛中自我負責

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）西洋樂團新秀海爾希推出新單曲，透過音樂分享混亂的情緒狀態，更不諱言坦承飽受躁鬱症折磨，直白的創作盼能鼓勵更多人。

樂壇新秀海爾希（Halsey）今年靠著全球串流破億點聽的「Without Me」以及與韓國男子天團BTS合作的「Boy with Luv」獲得高人氣，她自出道以來就持續為性別議題及弱勢族群發聲，過去曾遭友人性侵，從16歲以來就一直都飽受躁鬱症狀所苦。

海爾希先前接受國外媒體訪問時表示，目前正在創作的東西將會和以往有著極大的不同，而這也將會是她首度在情緒躁亂的情況下所進行的創作。

海爾希近期作品從對愛情盲目的「Without Me」到講述在愛情中真實感受的「Graveyard」，都是希望透過音樂告訴歌迷她會為在愛情中的不安全感自我負責。

全新單曲「Graveyard」正是在情緒躁亂的狀況下所誕生的，該單曲發行時，海爾希也在YouTube平台同步發表她親自繪製個人肖像的縮時影片音樂錄影帶，一週內已吸引逾700萬人次觀看，同時她也透過影片同步宣告明年她將推出個人第三張專輯「Manic」。

此外，在「Graveyard」發布前夕，海爾希在個人推特上以本名Ashley重新自我介紹，似乎是在宣告著接下來推出的作品都將以這個全新面貌呈現，盼能面對心底深處的聲音，做最真實的自己。

海爾希說，這首歌有非常多直白的瞬間，寫得有點嚇人。但你懂我，當我發現可怕的事情，我依然願意嘗試去做。

海爾希提及，第三張專輯「Manic」將會是一張充滿暗黑元素的專輯，希望歌迷都能夠接受最真實的她，將於2020年1月17日全球同步發行，現可於網上預購。



海爾希最新單曲「Graveyard」（影/Youtube）