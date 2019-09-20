台灣共產黨「天后宮」違建　遭台南市政府鏟平

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台南市新營區一間名為「天后宮」的道教廟宇建物，遭民進黨立委王定宇指高掛中國五星旗，市府確認違建後，今（20)日強制拆除。不過廟方以旗座非違建一部分，反對拆除，雙方一度僵持。

綜合《自由》與中央社報導，台南市政府工務局今(20)日上午9時30分出動怪手，強制拆除這間高掛中國五星旗的廟宇，廟方一度阻撓，且舉發總統蔡英文祖墳及王定宇服務處3樓也是違建，要求比照辦理。

不過，廟方的阻撓未持續太久。工務局怪手上午10時進行拆除作業，只花半小時就把這間鐵皮屋建築「天后宮」夷平；但當工務局準備拆除中國五星旗旗座時，廟方認為旗座非違建一部分，反對拆除，和市府僵持不下。

廟方多人保護旗座，不讓工務局人員靠近，但也未堅持太久，最後仍妥協，自行降下五星旗，工務局中午順利拆除旗座。

現場台灣人民共產黨總理（相當於總書記）林德旺，帶領30多人表達抗議，批評民進黨比國民黨還恐怖，稱這是綠色恐怖。也有人詛咒拆除人員不得好死，會有報應。林德旺指台灣蔡英文政府向中國、中國共產黨開戰，軍艦大炮都可對準這個偽政府。

《自由》形容

台灣人民共產黨現場各種乖張誇大言論、行為，讓人覺得不可思議。

新營這間高掛中國五星旗的廟宇，只是間鐵皮屋，廟宇看板有「天后宮」、「台灣人民共產黨」、「兩岸一家過好日子」等字樣，遭王定宇揭露後，市府會勘給予7天期限改善，但廟方置之不理。

市府認定廟宇現址是台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，且同時違反多項法令規定，恐涉及公共安全，因此今天依法執行強制拆除。

工務局人員表示，這座建築未申請建築執照，已違反建築法，土地使用也違反區域計畫法，地政局9月11日已開罰新台幣6萬元。

另外，「天后宮」建築是在農業用地上，農業局依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，確認無法補辦申請農業設施容許使用許可，也就是無法補行申請建築執照。

工務局人員說，地上建物拆除後，土地使用如仍未依農地使用改善，市府將依台南市政府辦理違反區域計畫法案件統一裁罰基準，連續加罰直到改善為止。

廟方最後妥協，降下五星旗，讓市府完成拆除。中央社