南鐵地下化奪永真藝穗獎　即刻重演11月登場

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台北藝穗節邀請來自各國上百組團隊,帶來為期長達2週橫跨戲劇、舞蹈、音樂劇跨界展演,並已舉辦閉幕及頒獎典禮,永真藝穗最大獎由「巧克力與玫瑰工作室」奪得。

2019台北藝穗節已於14日在空總臺灣當代文化實驗場 C-LAB舉辦閉幕暨頒獎典禮,由永真教育基金會獨家贊助,今年更提高獎金及組數,總計21個「藝穗看心心」獎項,包含永真藝穗獎、永真明日之星獎、藝穗原創精神獎、觀眾大心獎等各類別,以鼓勵表演團隊的優質演出。

今年永真藝穗最大獎由「巧克力與玫瑰工作室」的《拆除中:樹、黃絲帶、菩薩與撿骨師》獲得,為紀錄南鐵地下化過程的一系列藝術行動。



永真藝穗得主(圖/台北藝穗節)

九位年輕創作者,進入南鐵地下化的拆除現場,透過長時間的現地紀錄與訪問,擷取南鐵工程現場的日常片段與歷史進行創作,發展出「其實我在拾起你的遺留」、「我們在生長,這個城市也是」、「河道上的夢」等九組包含戲劇、舞蹈、音樂、錄像與裝置的作品。

「艾瑪聖石」的《Play Games》獲得藝穗明日之星獎,透過戲劇的形式,以受害者、加害人、旁觀者三種不同的視角來看待家暴事件。導演歐陽劭祈表示,聽聞朋友真實的家暴經歷,因緣際會下開始創作這部作品,希望喚醒大眾對於社會議題的關懷,也許悲劇時常就發生在我們身邊。

藝穗原創精神獎由「迷內」的《臺彎》和莊博翔的《We are not human at all.》獲得。《臺彎》為跨領域表演,結合酷兒情慾和臺灣民俗、宗教,想像一個新的酷兒化的生命軌跡,從死、生、婚再到死的循環,將酷兒融入各種歲時祭儀,探索儀式劇場的莊嚴及酷兒的生存。

舞蹈作品《We are not human at all.》以溫度為題,思考人與萬物的不同。在群舞和獨舞之間轉換,以精準的身體控制,揉合街舞與當代舞技巧以非人的形象出發,探索「人」是什麼?

國外團隊方面,來自香港的「千載一念」,以《那些還未說的...》獲得佳作獎,結合戲劇、舞蹈及歌唱,透過一段段演出,呈現當代香港青年所面對的不同困境。

導演馮世權表示,創作起源是香港青少年的自殺事件,希望試圖走入這群青少年的內心世界,理解他們的想法,而呈現的議題,不只發生在香港,可以當作是當代青少年共通面臨的人生課題。

第二年的「即刻重演」計畫,將選出五組獲得「藝穗看心心」獎項團隊,在11月7日至11月10日於水源劇場或剝皮寮歷史街區登台重生,透過加演計畫,讓新生代藝術家的創意能被更多人看見。