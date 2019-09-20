南鐵地下化奪永真藝穗獎　即刻重演11月登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北藝穗節邀請來自各國上百組團隊，帶來為期長達2週橫跨戲劇、舞蹈、音樂劇跨界展演，並已舉辦閉幕及頒獎典禮，永真藝穗最大獎由「巧克力與玫瑰工作室」奪得。

2019台北藝穗節已於14日在空總臺灣當代文化實驗場 C-LAB舉辦閉幕暨頒獎典禮，由永真教育基金會獨家贊助，今年更提高獎金及組數，總計21個「藝穗看心心」獎項，包含永真藝穗獎、永真明日之星獎、藝穗原創精神獎、觀眾大心獎等各類別，以鼓勵表演團隊的優質演出。

今年永真藝穗最大獎由「巧克力與玫瑰工作室」的《拆除中：樹、黃絲帶、菩薩與撿骨師》獲得，為紀錄南鐵地下化過程的一系列藝術行動。



永真藝穗得主（圖/台北藝穗節）

九位年輕創作者，進入南鐵地下化的拆除現場，透過長時間的現地紀錄與訪問，擷取南鐵工程現場的日常片段與歷史進行創作，發展出「其實我在拾起你的遺留」、「我們在生長，這個城市也是」、「河道上的夢」等九組包含戲劇、舞蹈、音樂、錄像與裝置的作品。

「艾瑪聖石」的《Play Games》獲得藝穗明日之星獎，透過戲劇的形式，以受害者、加害人、旁觀者三種不同的視角來看待家暴事件。導演歐陽劭祈表示，聽聞朋友真實的家暴經歷，因緣際會下開始創作這部作品，希望喚醒大眾對於社會議題的關懷，也許悲劇時常就發生在我們身邊。

藝穗原創精神獎由「迷內」的《臺彎》和莊博翔的《We are not human at all.》獲得。《臺彎》為跨領域表演，結合酷兒情慾和臺灣民俗、宗教，想像一個新的酷兒化的生命軌跡，從死、生、婚再到死的循環，將酷兒融入各種歲時祭儀，探索儀式劇場的莊嚴及酷兒的生存。

舞蹈作品《We are not human at all.》以溫度為題，思考人與萬物的不同。在群舞和獨舞之間轉換，以精準的身體控制，揉合街舞與當代舞技巧以非人的形象出發，探索「人」是什麼？

國外團隊方面，來自香港的「千載一念」，以《那些還未說的...》獲得佳作獎，結合戲劇、舞蹈及歌唱，透過一段段演出，呈現當代香港青年所面對的不同困境。

導演馮世權表示，創作起源是香港青少年的自殺事件，希望試圖走入這群青少年的內心世界，理解他們的想法，而呈現的議題，不只發生在香港，可以當作是當代青少年共通面臨的人生課題。

第二年的「即刻重演」計畫，將選出五組獲得「藝穗看心心」獎項團隊，在11月7日至11月10日於水源劇場或剝皮寮歷史街區登台重生，透過加演計畫，讓新生代藝術家的創意能被更多人看見。