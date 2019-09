【更新】美國華府連傳2起槍擊案　已知1死8傷

更新時間: 2019-09-20 16:12

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 禍不單行,根據《華盛頓郵報》報導,繼稍早白宮附近發生槍擊案之後,當地時間19日晚間10:30在華府東北方又傳出一起槍擊案,造成3人輕重傷,實際狀況有待了解。

這兩起槍擊案發生時間相隔不到半小時,警方還不清楚兩起槍擊案之間,是否有所關聯。

【快訊】美國華府驚傳槍擊案1死5傷 現場距白宮僅3公里

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 美國華府一個住宅區,當地時間19日晚間10:05左右傳出大規模槍擊案,據路透報導,目前已知1人死亡、5人輕重傷,槍擊案現場距離白宮僅三公里遠。

警方正在追緝兩名可疑嫌犯,目前不清楚他們犯案動機。5名傷者預料不會有生命危險。

當地媒體報導,事發後大批警力與救護車出現在華盛頓特區第14街和哥倫比亞街的交叉路口救援傷患。

