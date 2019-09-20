國內確診例僅3成 國際失智症月竹市呼籲家人多陪伴傾聽

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）9月為國際失智症月，為提升民眾對失智症議題關注，新竹市衛生局將於明（21）及22日下午2點，舉辦「新光幸福力-記憶電影院」活動，透過「記得」、「日落大夢」及「擬音」紀錄影片，及導演吳汰紝拍攝心得，讓民眾瞭解及認識失智症，期能推廣民眾對失智症病態的理解，攜手提供幫助。

失智社區服務據點照顧服務員藍大姐表示，70歲黃奶奶罹患失智症剛到據點時，防衛心很大，面無表情，不與人接觸，且有尿失禁情形，照服員只能在旁陪伴、傾聽，在據點上課2週後，漸漸的會與人打招呼，臉上的笑容也陸陸續續顯露出來。

黃奶奶現在也願意與人聊天，只要尿布濕了，也會告訴外傭要更換，謝謝衛生局能提供失智症患者和家屬上課的地方，讓我們更能瞭解失智症的病程，其實失智症患者只要藉由人們的陪伴、傾聽和活動，他們的心都會敞開。

衛生局楊清媚代理局長指出，依據102年台灣失智症協會失智症盛行率調查，推估新竹市有超過4,300人罹患失智症，目前國內失智症的確診率平均在三成多，新竹市則為五成，還有很多的個案隱藏在社區中未被協助。

新竹市透過失智共同照護中心提供不同階段病程的個案服務，並於據點陪伴失智者與照顧者不同階段的照顧需求，提供專業照顧諮詢並協助轉介醫療與長照服務，使失智症個案和家屬獲得完整、可近性及連續性照護服務。

新竹市共同醫療照護網絡（圖/ 新竹市政府）