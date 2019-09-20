〈時評〉看誰在欺騙已故領導人？

已宣布棄選2020總統的郭台銘，在更早之前宣布退黨的第一時間，被中國國民黨的傳聲筒（文傳會）以「接受中國國民黨『榮譽黨員』殊榮時，畢恭畢敬向總理孫中山、總裁蔣中正及主席蔣經國遺像共行了九個禮，難道是在欺騙已故領導人？」

分手沒好話，這還不難想像與理解。可今天的中國國民黨，竟然還有人好意思鬼扯什麼「欺騙已故領導人」，才真是四維禮義廉──無恥！

不是嗎？有人在蔣經國身邊炙手可熱當差時，可是同時手握綠卡的。連「欺騙活生生的領導人」都敢了，「欺騙已故領導人」算什麼？

中國國民黨的過氣政客，或中國十一閱兵台上排排坐，或正襟危坐聆聽習近平訓話，把總裁蔣中正的「漢賊不兩立」拋到九霄雲外不說，還擺明用漢的熱臉貼賊的冷屁股；一大票退役將領，跑到中國與紅軍將領把酒言歡、掏心掏肺喊「今後不要再分國軍、共軍，我們都是中國軍」，把主席蔣經國的「不談判」扭曲成不必談判、直接投降。這背叛、這變節，不是在「欺騙已故領導人」，什麼才是？

還有人明明有「總統」頭銜，卻喜孜孜以「先生」身分跑到新加坡跟習近平會面，平日在台灣喊得喧天價響的「中華民國」、「一中各表」，習近平面前卻連吭一聲都不敢；既接觸、又妥協，把主席蔣經國的「不接觸、不妥協」當馬耳東風，這不是在「欺騙已故領導人」，什麼才是？

今天，中國國民黨這個百年老店，黨主席得不到同志基本的尊重，還出現規矩、正派硬是被「能混就混、能撈就撈」比下去的劣幣驅逐良幣現象，看不下去的「大金主」郭台銘，此時選擇離開，剛好而已，又欺誰騙誰了？倒是連戰們、吳思懷們、馬英九們，聽聽他們說的、看看他們做的，才是不折不扣、明目張膽在「欺騙已故領導人」吧？

（作者為新竹教育大學退休副教授）