桃園國際機場「產業發展協會」成立　鄭文燦: 積極推動「機場經濟學」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「桃園市國際機場產業發展協會」昨(19)日舉行成立大會，桃園市長鄭文燦表示，國際機場是國家門戶，結合龐大產業。為擴大桃園國際機場整體經濟效益，市府將聚焦推動「機場經濟學」。

以促進國際機場及觀光產業發展為宗旨的「桃園市國際機場產業發展協會」，19日下午5時在桃園市大園區桃禧航空城酒店舉行成立大會，現場由籌備會主席、義美吉盛公司總經理詹成吉，將成立協會的資料交給古素琴，桃園市長鄭文燦應邀見證。

綜合《聯合》與中央社報導，今年初旅遊觀光產業及機場發展的相關學者和業者，討論後認為產、學界應該協力開創國際機場產業發展之契機，經過將近10個月的籌備，決定成立桃園市國際機場產業發展協會（International Airport Business Development Association ）。

昨天成立大會中，選出采盟免稅店董事長古素琴為首任理事長，昇恆昌副董事長吳秀光為副理事長，義美吉盛公司總經理詹成吉擔任常務理事。

由桃園國際機場免稅店、旅遊觀光產業、機場相關發展單位籌組的「桃園市國際機場產業發展協會」，希望藉由整合旅遊觀光產業、機場發展等力量，建構一個產、官、學交流學術和產業經驗，共享成果的非營利機構，朝國際性、政策性和實質性公共政策及產業發展的平台發展。

協會表示，未來希望大力推動旅遊觀光產業及全國國際機場的產業升級與發展，提昇國際機場的整體服務品質及競爭力。

桃園市長鄭文燦在成立大會致詞中表示，國際機場是國家門戶，也是進步的象徵，更是台灣連結世界的起點。桃園機場隨著航空城計畫逐步落實、第三跑道開闢以及周邊產業專用區開發，未來將大幅提升國際客貨運容納量與產業進出口需求，帶動桃園以及全台整體經濟發展。

鄭文燦說，為擴大桃園國際機場整體經濟效益，市府將聚焦推動「機場經濟學」，設立航空城產業專用區，吸引更多國內外企業投資桃園。

他指出，國際機場是國家進步的象徵，桃園機場內外都有很多靠機場賺錢的單位，除了與航空業有直接關聯的產業，還包括旅遊、餐飲、商場、金融、物流、倉儲等等，構成龐大的機場產業群。目前全球航空業蓬勃發展，機場經濟學前景看好，機場產業能夠賺錢，代表機場營運成功。

鄭文燦同時向中央喊話指出，中央不能把桃園機場當作搖錢樹，規定桃園機場必須把盈餘上繳民航作業基金，支援全台灣的機場運作。

但是桃園機場蓋第3航廈需要1000億元經費，第3跑道也需要1000億元經費，這2項重大建設費用卻要桃園機場公司自籌，把機場公司榨乾了。鄭文燦個人主張，第3跑道這項基礎建設工程預算，應該納入前瞻計畫第2期。

鄭文燦也舉例，桃園機場公司向每位出境旅客收取500元機場服務費，以1年2000萬人次計算，總收入約100億元。這筆錢有一半交給交通部觀光局，用在14個國家風景區，桃園市沒有半個國家風景區，政策上現在又不准新設國家風景區，這筆預算取自於桃園市，但是桃園市拿不到半毛錢，並不合理。

他認為，剩下的一半機場服務費，桃園機場公司要上繳65%給民航作業基金，真正留下來建設或維護桃園機場的費用實在很少。這部分預算的分配比例桃園機場應該提高，多留一些給桃園機場公司運用，提升旅客服務品質。

鄭文燦表示，桃園機場旅客人數目前評估每年會增加約200萬人次，應檢討第3航廈的發包策略，是否先推動衛星廊廳、停機坪等設施建設，提高服務效率。

至於航空城計畫土地徵收作業，有99.3%的地主希望配回土地，顯示大部分地主看好航空城計畫，明年(2020年)4月展開的區段徵收作業應該會很順利，讓桃園機場未來發展內外兼顧，發揮帶動機場產業的最大效益。