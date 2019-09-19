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台索斷交 彭斯拒見索羅門總理 美方也將重新評估援助

By  台灣英文新聞－編輯
2019/09/19 18:43
（左圖取自facebook.com/mikepence、右圖為中央社檔案照片）

（左圖取自facebook.com/mikepence、右圖為中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）索羅門群島16日宣布與台灣斷交轉而投向中國懷抱後，不僅彭斯辦公室18日證實副總統彭斯拒絕會見索國總理蘇嘉瓦瑞外，美國國際開發總署（USAID）亞洲局代理助理局長史蒂爾也表明，將重新評估提供這個太平洋島國的援助。

中央社報導，在傳出索羅門群島有意與台灣斷交之後，美方積極為台灣奔走，甚至安排彭斯（Mike Pence）利用聯合國大會召開之際，與蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會面，希望能為台灣留下盟邦。不過在索國16日決定與台灣斷交後，傳出彭斯拒絕與蘇嘉瓦瑞會面。

彭斯辦公室18日在回覆記者的詢問郵件中，證實這項消息，但不願進一步說明。

路透社報導，就在同一日，美國國際開發總署（USAID）亞洲局代理助理局長史蒂爾（Gloria Steele）也表示，「我們正在重新評估目前對索羅門群島的承諾。」但沒有對此多做其他說明。

根據美國國務院去年的資料清單，國際開發總署援助索羅門群島的計畫包括減少災害風險，和透過對12個太平洋島國的援助，來因應氣候變遷衝擊。

此外，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）和軍方也在索羅門群島訓練安全人員。國務院說，美國2013年援助索國5萬美元對抗登革熱疫情，2014年熱帶氣旋伊塔（Ita）在索國引發洪患後，美國也提供25萬美元協助進行災後重建。

北京當局說，索羅門群島與台灣斷交後，將獲得空前的發展機會，並承諾向索國提供850萬美元的發展資金。
索羅門群島
彭斯
蘇嘉瓦瑞

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