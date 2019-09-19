研究：台灣人酒精不耐世界第一　罹癌率大增

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國外研究發現，喝酒會提高罹癌風險，即便是少量飲酒，得到癌症的機會為不喝酒的1.26倍，尤其是台灣過半人口因先天遺傳而缺乏一種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」，此為亞洲人特有的基因變異，會大幅提高罹癌機率。

喝酒會提高罹癌風險，包括口腔癌、鼻咽癌等頭頸部癌症，以及食道癌、肝癌、乳癌等，即便是少量飲酒，得到癌症的機會為不喝酒的1.26倍，過量飲酒甚至會高達5.13倍。

依據知名醫學期刊刺胳針(the Lancet)發表的大型研究發現，基於喝酒對人體的致癌影響，並不存在無害飲酒的限量，只有把飲酒量降到0，才能避免酒精對身體的各種危害。

近年研究也發現適量飲酒具保護作用的證據力越來越薄弱，過去認為少量飲酒對心臟有益的觀念已不再適用了。

而且，台灣過半人口因先天遺傳而缺乏一種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，喝酒後容易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等症狀，又稱為「酒精不耐症」，此為亞洲人特有的基因變異，台灣人酒精代謝基因缺陷率更高居世界第一，會大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍。

根據世界衛生組織統計，2016年全球有超過300萬人死於酒害，這些因飲酒而死亡的人口中，有28.7%死於酒駕事故及暴力傷害，21.3%死於消化道疾病(包括肝炎及肝硬化)，19%死於心血管疾病、12.6%死於癌症。

國內方面，依據國健署的研究推估，台灣每年約有4,500人死於酒害，平均每天就有11人死亡，另有超過4萬人因飲酒而生病，衍生的整體醫療資源損失約35億元，經濟損失更高達近549億元。

國民健康署王英偉署長提醒，飲酒危害多，傷身又傷人，因飲酒生病而衍生的醫療費用和收入損失，還會影響家庭收入，而酒後也容易引發酒駕、家暴等傷人事件；更值得注意的是，近半國人有酒精不耐症，會提高罹癌風險，建議民眾盡量避免飲酒，如果有需要喝酒的場合，以茶(水)代酒，謝絕勸酒，養身又健康。