證交所與大和證券前進新馬，行銷臺灣資本市場

臺灣證券交易所（下稱「證交所」）與大和國泰證券/Daiwa及其策略夥伴Affin Hwang Capital攜手合作，於9月18至20日赴馬來西亞及新加坡舉辦臺灣投資說明會，以「公司治理」為主軸，邀請7家優質上市櫃公司出行，與東南亞機構法人針對公司未來展望交換意見。

響應政府新南向政策，證交所引資腳步不停歇，繼8月赴泰國引資，今再度邁進東協區域。新加坡向為國際機構法人匯集之地，而馬來西亞快速成長的金融投資機構，亦為各市場力圖爭取的資金來源。臺灣高度發展的電子、精密機械等產業，與新、馬兩國之產業結構均有所區隔，多數企業亦符合馬國廣泛採用之伊斯蘭投資原則，加以近年臺灣資本市場推動公司治理有成，不但成為臺股的主要特色，也使臺灣成為投資新興亞股的最大亮點。此回證交所與大和國泰證券共赴新馬，即鎖定當地退休基金等大型機構投資者，期使東南亞投資人更加了解我國資本市場優勢與最新發展，也為臺股引進更多資金活水。

投資說明會期間，除安排同行上市公司代表與當地機構投資人面對面會談外，亦舉辦午餐演講，由證交所分享臺灣資本市場近期交易制度等各項變革，並介紹臺灣公司治理與企業社會責任最新發展，讓國際投資者了解臺灣改善市場制度及推動公司治理的用心與成果。

本次與會之機構法人對於近期臺股開放措施及新產品表達濃厚的興趣，許多法人除就其關切議題與證交所人員進行討論之外，亦提出對投資臺灣資本市場的建議與看法，顯示其對臺灣市場的高度關注。

為擴大臺灣資本市場，證交所將持續於國內及全球金融中心進行引資，同時也積極開發具潛力的新南向市場，協助更多臺灣優質企業與投資者建立長期穩健的投資人關係，以吸引國際資金投入臺灣股市，增進經濟成長動能。

引資參與公司名單