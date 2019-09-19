殖利率誘人 三年到期亞債成投資新寵

全球資金充沛，超低利環境下，追求收益仍是投資主軸， 檢視各固定收益資產的收益率， 其中亞洲投資等級債及亞洲高收益債殖利率達3.23%及6. 43%，與同類型其他區域收益率比，相對吸晴。9/30~10/ 5將展開募集的富邦三年到期亞洲美元債券基金(本基金有一定比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)即配置在亞 債，擁有高利率優勢且信評展望相對穩定， 是投資組合不可或缺的好標的。

該基金擬任經理人黃詩紋表示，中美貿易情勢尚不明朗， 經濟前景不確定性仍高，資金持續轉向安全性資產， 提供投資債市一大利多，而目標到期債基金是較佳的投資選擇。 目標到期債基金採用「目標到期債投資策略」， 簡單來說就是投資人買進此檔基金， 透過基金經理人專業管理一籃子債券並持有至到期。 好處就是簡單投資，不用擔心市場震盪、也不需預測進出場時點。 而透過經理人的主動與積極管理，還能降低「利率風險、信用風險、 違約風險、匯率風險」等4大風險。

此外，富邦三年到期亞洲美元債券基金(本基金有一定比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)主要投資於亞洲美元 債券，亞洲債整體波動性相對較穩定， 投資亞債主要考量亞洲主權債信佳、殖利率相對高、違約率低、 財政體質佳且具政經政策題材。黃詩紋指出，2020年全球GDP 預估將從2019年3.3%上揚至3.6%， 各地區成長趨勢分歧，貨幣政策緊縮不一， 然新興亞洲仍是趨動經濟成長力的主要關鍵，預估明年GDP仍將強 勁成長6.3%的幅度。即使中美貿易戰疑慮未除、 英國脫歐事件延宕、歐洲地緣政治風險等， 但亞洲國家受惠官方題材利多，以及擴張財政加持之下，今、 明兩年仍將維持高速經濟成長。

因此，黃詩紋建議想要布局債市的投資人， 仍可以亞債為配置的選擇。富邦三年到期亞洲美元債券基金(本基金 有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資採多元分散，多國別且多重產業，廣泛布局。 基金配置以亞洲美元債券為主要訴求，期初規劃投資等級債券比重逾 7成5、整體基金平均存續期間將控制在2-3年且投資標的主要以 跨國企業/世界500大企業、產業龍頭企業及政府國企相關為主。

投資等級債與高收益債殖利率

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：201 9.06.30

註：由左至右分別使用彭博巴克萊全球投資等級債指數、 彭博巴克萊亞洲投資等級債指數(美元券)、 彭博巴克萊美國投資等級債指數、彭博巴克萊歐洲投資等級債指數、 彭博巴克萊全球高收益債指數、彭博巴克萊亞洲高收益債指數(美元 券)、彭博巴克萊美國高收益債指數、 彭博巴克萊歐洲高收益債指數。依國內法規， 發行國家主權評等達金管會規定信用評等機構評定為BBB-或Ba a3以上，即為投資等級；上述資料僅供參考， 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效， 過去的績效不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、 投資風險，承擔投資損益結果， 不應將本資料內容引為投資之唯一依據。