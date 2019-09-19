韓國ALGOA+4有機農業政策高峰會各大洲產官學民齊聚

亞洲地方政府有機農業促進會（The Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA）於9月18日到20日 在韓國槐山郡舉辦「ALGOA+4國際有機農業政策高峰會」， 今年除了亞洲地方政府外，擴大邀請美洲、歐洲、 非洲等地方政府成員與會，更顯盛大!新北市政府於去(107)年 簽署合作備忘錄成為臺灣第一個參加ALGOA大會的政府會員， 今年再度受邀與會，並以「友善契作平台」為題發表， 期望以新的政策，帶動整體有機農業環境的提升！

ALGOA是由國際有機農業聯盟(International Federal of organic Agriculture Movement，簡稱IFOAM)亞洲分會（IFOAM Asia）與韓國槐山郡共同發起的計畫， 旨在促進公部門與民間對話，讓有機農業政策的制定達到雙贏局面， 並帶動相關產業的發展。這次除了韓國、日本、印度、中國、 菲律賓等亞洲國家，更有丹麥、瑞典、坦桑尼亞等國代表與會， 聯合國糧農組織(FAO)也派員參與， 可見全球對於有機農業發展之重視。

新北市政府去年以「一頓營養午餐改變全台灣」為題與會， 講述新北市自102年起全市實施中小學校有機蔬菜營養午餐、 成功帶動全台各縣市跟進響應的經驗；今年則以「友善契作平台」 發表，分享新北市自104年開始推動「友善田園區域計畫」， 導入多方參與式查證系統(Participatory Guarantee System, PGS)，目前友善耕作面積已達191.5公頃，後續將以「 契作」方式推動，透過政府協助媒合企業認購，進一步保障有機、 友善農民的收入， 讓友善農法與有機農業可以持續在這片土地上深耕、擴張。

農業局長李玟表示，新北市農業推動一向以「先創通路 再 開農路」為主軸。除了透過技術輔導、 土地媒合等措施鼓勵農民投入有機生產，創造通路是最重要的環節， 畢竟有銷售才能維持生產，才有持續推動的可能。 新北市這次與世界各國在技術創新、產業輔導、農民照顧、 糧食安全與環境保育等多項議題上討論交流， 接軌世界有機農業發展趨勢， 對相關政策規劃及推動工作極有啟發與助益， 未來將持續致力於有機及友善農業推動工作， 串連台灣與世界共創有機地球村！