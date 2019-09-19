中華電信打造雲網融合溝通新視界提供U整合通訊服務

照片由左至右：中華電信國際電信分公司吳學蘭總經理、訊連科技執行長黃肇雄博士(照片由中華電信提供)
中華電信國際電信分公司於今日與多媒體整合通訊領導廠商訊連科技共同舉辦「打造雲網融合的溝通新視界」記者會，宣布合作推出「U整合通訊」服務，包含U通訊、U會議及U簡報（直播）三大服務。可協助企業快速建置即時通訊聯絡網、舉辦跨國、跨據點之多人視訊會議，突破溝通的時間、地域限制，幫助企業在數位轉型的路上建立雲網融合之多媒體溝通平台。
「中華電信國際電信分公司近年積極協助台灣企業建置跨國資料中心、串聯國際數據電路及國際會議電話等，提供企業於海外經營時可以突破疆界，達成有效的經營與溝通。」中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭表示：「雲網融合是企業新世代資訊發展的趨勢，中華透過與訊連科技合作，為企業導入新一代的網路視訊會議及直播服務，讓溝通無國界。」
訊連科技執行長黃肇雄表示：「全球化、行動化是近年來企業數位轉型的重要趨勢。即時通訊、視訊會議、直播已經大幅取代傳統企業透過email、電話會議、親訪及實體活動等作業方式。透過與中華電信國際電信分公司之合作，訊連科技U整合通訊可協助企業快速打造高效、高品質之溝通平台，為企業轉型加速。」