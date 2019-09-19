中華電信打造雲網融合溝通新視界提供U整合通訊服務

中華電信國際電信分公司於今日與多媒體整合通訊領導廠商訊 連科技共同舉辦「打造雲網融合的溝通新視界」記者會， 宣布合作推出「U整合通訊」服務，包含U通訊、U會議及U簡報（ 直播）三大服務。可協助企業快速建置即時通訊聯絡網、舉辦跨國、 跨據點之多人視訊會議，突破溝通的時間、地域限制， 幫助企業在數位轉型的路上建立雲網融合之多媒體溝通平台。

「 中華電信國際電信分公司近年積極協助台灣企業建置跨國資料中心、 串聯國際數據電路及國際會議電話等， 提供企業於海外經營時可以突破疆界，達成有效的經營與溝通。」 中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭表示：「 雲網融合是企業新世代資訊發展的趨勢，中華透過與訊連科技合作， 為企業導入新一代的網路視訊會議及直播服務，讓溝通無國界。」

訊連科技執行長黃肇雄表示：「全球化、 行動化是近年來企業數位轉型的重要趨勢。即時通訊、視訊會議、 直播已經大幅取代傳統企業透過email、電話會議、 親訪及實體活動等作業方式。 透過與中華電信國際電信分公司之合作， 訊連科技U整合通訊可協助企業快速打造高效、高品質之溝通平台， 為企業轉型加速。」