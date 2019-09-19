顏嘉怡獲優良科展指導教師 教出國際科展臺灣代表

顏嘉怡老師(照片右3 / 照片由新北市政府教育局提供)
新北市政府為感謝科展指導教師懷抱對科學教育的熱情，引導並鼓勵學生進行科學研究及口語表達，於昨(18)日頒發新北市107學年度全國科展團隊指導教師感謝狀以及科展承辦學校感謝狀。
今年新北市共有6位獲頒全國科展優良指導教師獎，其中指導滿15年計1位（二重國中鍾兆晉校長）、10年計1位（秀朗國小朱中梧教師）、5年計4位（竹林高中顏嘉怡教師、鶯歌工商曾盛如教師、聖心女中劉錫軒教師、新北高中謝進生教師），為全國參賽隊伍數及獲頒優良指導教師獎最多的縣市。
竹林高中顏嘉怡教師除了累計滿5年指導學生參與全國科展外，今年1月份的2019臺灣國際科展更指導竹林高中徐亦萱同學，與來自全球21個國家的青少年學生參加5天的競賽活動，235件作品中，僅56件作品獲獎，徐同學也榮獲英特爾傑出青年女性科學家獎、動物學科大會一等獎，並獲選為臺灣代表，出國參與國際科學展覽交流活動。顏嘉怡教師表示，科展團隊學生都是踏踏實實、努力不懈的投入實驗，過程沒有捷徑。而且學生從參加新北市科展到全國科展，一路以來展現的自信，連其他參加科展學校的老師都很驚訝，讓人看到積極向前的科學未來人才。
第59屆全國科展400件參賽作品中，新北市52件作品參展，共46件作品榮獲全國性獎項，為歷年來參展最優表現，其中1件國中作品榮獲全國第1名，4件作品榮獲全國第2名(國小1件、高中職3件)，12件作品榮獲全國第3名(國小5件，國中4件，高中職3件)，17件作品榮獲佳作(國小9件，國中3件，高中職5件)，12件作品榮獲特別獎(國中5件，高中職7件)。
教育局副局長蔣偉民表示，新北持續努力將科學教育向下扎根，舉辦科展能讓更多愛好科學的師生們持續科學探究，提升新北市的科學研究成果與熱情，此外，透過每年辦理科展指導教師增能研習以及科展團隊培訓，提升教師指導力與學生科學素養，教育局也將彙整本屆全國科展各校參展作品，公布於「新北市中小學科學展覽資源網」供各校觀摩，讓各校都能感染科學研究風氣。