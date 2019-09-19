顏嘉怡獲優良科展指導教師 教出國際科展臺灣代表

新北市政府為感謝科展指導教師懷抱對科學教育的熱情， 引導並鼓勵學生進行科學研究及口語表達，於昨(18)日頒發新北 市107學年度全國科展團隊指導教師感謝狀以及科展承辦學校感謝 狀。

今年新北市共有6位獲頒全國科展優良指導教師獎， 其中指導滿15年計1位（二重國中鍾兆晉校長）、10年計1位（ 秀朗國小朱中梧教師）、5年計4位（竹林高中顏嘉怡教師、 鶯歌工商曾盛如教師、聖心女中劉錫軒教師、新北高中謝進生教師） ，為全國參賽隊伍數及獲頒優良指導教師獎最多的縣市。

竹林高中顏嘉怡教師除了累計滿5年指導學生參與全國科展外， 今年1月份的2019臺灣國際科展更指導竹林高中徐亦萱同學， 與來自全球21個國家的青少年學生參加5天的競賽活動， 235件作品中，僅56件作品獲獎， 徐同學也榮獲英特爾傑出青年女性科學家獎、動物學科大會一等獎， 並獲選為臺灣代表，出國參與國際科學展覽交流活動。 顏嘉怡教師表示，科展團隊學生都是踏踏實實、 努力不懈的投入實驗，過程沒有捷徑。 而且學生從參加新北市科展到全國科展，一路以來展現的自信， 連其他參加科展學校的老師都很驚訝， 讓人看到積極向前的科學未來人才。

第59屆全國科展400件參賽作品中，新北市52件作品參展， 共46件作品榮獲全國性獎項，為歷年來參展最優表現， 其中1件國中作品榮獲全國第1名，4件作品榮獲全國第2名( 國小1件、高中職3件)，12件作品榮獲全國第3名(國小5件， 國中4件，高中職3件)，17件作品榮獲佳作(國小9件， 國中3件，高中職5件)，12件作品榮獲特別獎(國中5件， 高中職7件)。

教育局副局長蔣偉民表示，新北持續努力將科學教育向下扎根， 舉辦科展能讓更多愛好科學的師生們持續科學探究， 提升新北市的科學研究成果與熱情，此外， 透過每年辦理科展指導教師增能研習以及科展團隊培訓， 提升教師指導力與學生科學素養， 教育局也將彙整本屆全國科展各校參展作品，公布於「 新北市中小學科學展覽資源網」供各校觀摩， 讓各校都能感染科學研究風氣。