中市新二代體驗異國文化 看見彼此的不同

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為鼓勵青年從事志願服務，教育部青年發展署訂有「青年志工參與服務計畫」，在青年署計畫支持下，社團法人台灣陽光婦女協會與明道中學志工團組成「陽光天使培力團」，今夏前往臺中市南屯區春安國小辦理「『愛~ 讓微光亮起來』陽光暑期培力營」，透過一系列課程與體驗活動，讓新住民孩童認識異國文化的豐富性與獨特性！

社團法人台灣陽光婦女協會長期推動新住民學童課程輔導、婦女就業技能培養、食物銀行等活動，從去年開始與明道中學志工團合作組成「陽光天使培力團」，攜手協助春安國小學童課後輔導工作。

明道中學的志工們意識到國小學童很少有機會認識異國文化，於是將自己出國的所見所聞，規劃如韓國傳統服飾製作、越南春捲製作、日本與臺灣七夕介紹、泰國潑水節體驗等文化活動，不但讓小朋友從過程中認識他國飲食文化與歷史，也讓新住民二代孩童透過活動了解母親的家鄉文化，對世界有更多的瞭解與想像。

為期五天的課程，小朋友反應相當熱烈，對於志工大哥哥大姊姊生動活潑的帶領，都感到十分有趣，很捨不得課程結束。

春安國小的小琪同學參加後特別提到，她最喜歡印地安捕夢網的製作，因為先前從來沒看過，所以覺得相當新奇與特別。

明道中學志工林以安則表示，很高興有機會參與國小的課後輔導，透過課程的準備，從中學習到多元文化不同的價值觀和習俗，同時在服務的過程，也發現每個孩子都有自己的特色與氣質，更珍惜每個人的存在都擁有的獨特價值。