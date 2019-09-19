日本樂天宣布收購全部股份　Lamigo桃猿隊名將走入歷史

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）Lamigo桃猿隊今(19)日在中華職棒辦公室召開記者會宣布，母公司LA NEW與日本樂天公司達成協議，將把股權100%轉賣給樂天公司（Rakuten），球團原工作人員也會留用，並留在桃園永續經營。

綜合媒體報導，樂天參與台灣職業棒球一事，將於CPBL召開常務理事會獲得承認後正式確認。新的隊名、制服、隊徽等事項，之後將會另行公布。

Lamigo桃猿領隊劉玠廷今在記者會上表示，桃猿隊是100%轉賣給日本樂天，但有兩個條件，一是樂天集團同意留在桃園永續經營，並會以樂天在日職的經驗，對主球場繼續建設與投資，二是球隊育樂公司的行政人員全數留用。

至於轉賣金額與隊名，樂天亞洲總部營運長渡邊崇表示，基於雙方的保密條款，轉賣金額不方便透露，隊名的部份已在討論，等確定再公布，確定的是「Lamigo桃猿」不會續用。

樂天從2008年開始經營台灣市場，渡邊崇表示，希望能透過加入中職，讓台灣更認識樂天，日職金鷲隊也會全力協助。

樂天集團位於東京世田谷區，董事長兼社長三木谷浩史1997年創辦公司，旗下事業涵蓋電子商務、金融科技、數位內容及電信，經營電商平台「樂天市場」、樂天銀行、樂天信用卡、入口網站Infoseek等。

樂天今年(2019年)3月與台灣最大網購平台PC Home合作，且旗下樂天銀行今年7月取得在台灣的純網銀執照，在台灣事業版圖逐漸擴大。

日本職棒樂天金鷲隊球場本部長川田喜則指出，之前去過幾次桃園球場看賽事，認為比賽內容、表演、行銷都非常厲害，「特別是應援方面，看到很多家庭球迷，球隊也安排大盛區等特別座位，未來樂天金鷲隊能協助的地方，會盡力協助」。