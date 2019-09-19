屈公病國強嶺群聚再添2人 其中1人發病前去過台南！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國強嶺群聚再添2人，其中一名案例發病前還曾在台南趴趴走！疾管署今（19）日公布新北市新增2例本土屈公病病例，由於案1和案2與國強嶺及周邊環境有高度地緣關係，研判為同一波群聚感染。

疾管署表示，新增2例的本土屈公病病例分別為中和區力行里50多歲男性(案1)及外南里60多歲女性(案2)，目前2名個案在家休養，同住家人均無疑似症狀。

案1於9月6日起陸續出現肌肉關節疼痛、發燒等情形，於9月6日至12日間在台南市和新北市多次就醫，經12日、17日兩次採檢後，因檢出屈公病抗體陽性而於今日確診

案2於9月15日出現嘔吐症狀就醫，因陸續出現發燒、頭痛及手腳關節疼痛等症狀，於17日再次就醫後通報，經檢驗屈公病抗體陽性於今日確診。

疾管署說明，2名個案均無出國旅遊史，案1平時活動地以力行里住家及員山里工作地為主，發病前曾到錦和里周邊活動，因屬於國強嶺周邊區域，研判其於錦和里感染可能性較高；案2住家鄰近國強嶺，且發病前亦常至國強嶺周邊活動，研判於國強嶺週邊感染可能性較高

另外，案1發病後9月6日及7日曾至台南市活動及就醫，由於南部埃及斑蚊更易造成屈公病流行，疾管署也已通知台南市政府進行防治工作。。

今年截至目前我國共83例屈公病病例，其中16例為本土病例，分別為新北市15例(中和區11例，永和區、新莊區、新店區及土城區各1例)及台北市1例(萬華區)。境外移入病例共67例，感染國家以緬甸47例為多、其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

疾管署再次呼籲，預防屈公病最有效的方法為清除孳生源，提醒民眾應加強檢視環境整潔，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。